Z novim sekretarjem OKS po rekordne OI v Parizu

Novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, ki je funkcijo nastopil decembra lani, je dobil svojega prvega operativca. Na mesto generalnega sekretarja je predlagal, izvršni odbor pa potrdil Tomaža Jontesa. Na letni skupščini je olimpijski komite predstavil pozitivno poslovanje v letu 2022, ko so prihodki narasli na 8,6 mio evrov, v naslednjem letu pa želijo preseči rekordno mejo 10 milijonov. Medtem glede prodaje Športne loterije ni nič novega.

Novi generalni sekretar Jontes je zamenjal Blaža Perka, ki je ob slovesu od funkcije (ostaja v službi na OKS) dobil glasen aplavz. Jontes, v preteklosti tudi član uprave Telekoma Slovenije, je do imenovanja opravljal vlogo direktorja projekta OI Pariz 2024. »Pri izboru je bilo pomembno, da je kandidat s številnimi znanji, ki prihaja iz športa ali je z njim tesno povezan. Izzivov je veliko, predvsem pri financah in pripravah na OI. Ključno je bilo tudi, da se bo ta oseba dobro 'vklopila' v sedanjo ekipo OKS, zato je kdo izmed 'zunanjih' tudi odpadel,« je izbor pojasnil Bobinac.

10,5 milijona evrov prihodkov OKS načrtuje v letu 2024.

V razpravi pred glasovanjem se je z imenovanjem Jontesa strinjal tudi IO OKS. Jontes je postal četrti generalni sekretar olimpijskega komiteja, pred njim sta ob Perku (2017-2023) to vlogo opravljala še Edvard Kolar (2015-2017) in Tone Jagodic (1992-2015).

Glede prodaje Loterije še ni odločitve

Na letni skupščini so potrdili poslovanje v letu 2022, ki se je končalo z 8,6 milijona evri prihodkov, letos bodo te nekaj nižji (7,5 mio), prihodnje leto, ko bodo na vrsti OI v Parizu, pa načrtujejo 10,5 milijona evrov prihodkov, s čimer bi bilo leto 2024 za OKS rekordno. Bobinac je ob tem dejal, da bo tudi v Parizu Slovenska hiša, namenjena predstavitvi slovenskih gospodarstvenikov, izpostavil je tudi finančno pomoč komiteja panožnim zvezam: »Pridobili smo za 30 odstotkov več javnih sredstev za šport kot lani. To pomeni deset milijonov več, kar ni zanemarljivo. Manjšim zvezam, ki imajo tudi manjši tržni delež, že nudimo računovodsko in marketinško pomoč, obenem pa tudi takojšnjo konkretno finančno pomoč tistim članicam, ki se znajdejo v težavah.«

Glede prodaje Športne loterije je Bobinac zatrdil, da se ne dogaja nič novega in da na OKS niso aktivno iskali kupca, se pa je ta sam pojavil. Odločitev glede prodaje še ni sprejeta. Izpostavil je še dobro izvedbo letošnjega olimpijskega festivala evropske mladine v Mariboru, ob koncu pa napovedal, da bo OKS vodil projekt popisa stanja slovenskih športnih objekov in pripravil načrt za obnovo in morebitne novogradnje.