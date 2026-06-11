Po ognju v slačilnici podvig – Mujanović je odpihnil veliko Poljsko

Popoln izkupiček po dveh tekmah na Kitajskem si je v slovenskem taboru drznil napovedati le malokdo. Mučenju z domačini, ki se je z (nujno potrebno) odrešitvijo končalo šele v petem nizu, je sledila izvrstna predstava premešane slovenske zasedbe, ki je proti Poljakom po prav tako petih nizih in maratonski končnici pokazala zobe. Čeprav je pritok svežih moči iz močnega domačega prvenstva na Poljskem veliko večji kot pri nas, ima selektor Fabio Soli na klopi dovolj adutov, da drži ritem tudi z najboljšimi reprezentancami sveta. In izvrstnega Nika Mujanovića, ki je odigral tekmo reprezentančne kariere.

»Če pustim svojo predstavo ob strani, lahko rečem le, da sem ponosen na našo energijo, res smo držali skupaj. Bila so nihanja, to je v odbojki normalno, a so bili vrhovi daljši,« je po kar 37 doseženih točkah povedal vidno utrujeni junak izbrane vrste. Po dobrem slovenskem začetku so bili že v drugem nizu na pragu vodstva z 2:0, a sta jim dve točki prednosti v končnici (22:20) spolzeli iz rok. V tretjem napake niso ponovili, v četrtem so se Poljaki še vrnili v igro, v petem pa je Slovencem uspel še zadnji zasuk.

Nik Mujanović je bil z dolgimi rokami prevelik izziv za Poljake. Foto Vnl

Še bolj kot zmaga veseli raznovrstna igra Slovencev, predvsem pa jekleni živci, ki jih manj izkušeni postavi na igrišču ne bi pripisali. Rok Možič in Tonček Štern sta ostala na klopi, Klemen Šen in Rok Bračko sta brez težav stopila na njuni mesti, Uroš Planinšič je s servisi paral živce tudi poljskemu zvezdniku Aleksandru Šlivki, ki je nekajkrat nemočno zrl v dlani, ko ni in ni ukrotil neugodne žoge. In predvsem je imela Slovenija Mujanovića, ki je preigraval trojne bloke, zabijal iz nemogočih položajev, potrla ga ni niti žoga v končnici drugega niza, ki je za las zletela v avt in niz posledično nagnila na poljsko stran.

»Naredili smo nekaj pomembnega za nas in za prihodnost. Naučili smo se iz napak proti Kitajski in to smo že 24 ur kasneje uspeli spremeniti. O tem smo se pogovarjali na sestanku in danes smo bili boljši. Ne popolni, ampak dovolj dobri, z ogromno energije,« je bil ponosen Soli, ki uresničuje napovedi o pomlajevanju moštva – tudi za ceno rezultata, ki tokrat ni izostal.

Uroš Planinšič drugače vodi igro od njegovih predhodnikov, na trenutke je zelo uspešen, predvsem pa tokrat ni pozabil na vročega Mujanovića, ki je zaključil za dve tekmi žog. Foto VNL

Novih 10 točk na svetovni lestvici je nagrada za trud, sobotna tekma s Kubo in nedeljska z Japonsko (obe 14) pa priložnost, da Slovenci prvi turnir lige narodov zaključijo brezhibno.

Slovenija – Poljska 3:2 (27:25, 23:25, 26:24, 21:25, 19:17)

Mujanović 37, Šen 16, Kozamernik 12; Gomulka 20, Firszt 19, Jakubiszak 17.