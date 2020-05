Za Janjo Garnbret še vedno velja prepoved  

Ljubljana – Športni plezalci bodo kljub postopnemu sproščanju ukrepov še naprej prisiljeni trenirati doma oziroma za štirimi stenami svojih stanovanj. To velja tudi za obe slovenski olimpijki v tem športu, Janja Garnbret in Mia Krampl.



»Plezalne dvorane zaradi vladnega odloka o prepovedi rekreacije v zaprtih prostorih do nadaljnjega ostajajo zaprte. Zunanje stene v plezalnih centrih so ponekod že začele obratovati pod posebnimi pogoji,« je sporočila Planinska zveza Slovenije.

Partnerja naj bosta člana istega gospodinjstva

Tudi v zvezi s športnim plezanjem v naravnih plezališčih ostajajo v veljavi omejitve. Plezalci jih lahko obiščejo ob upoštevanju določil, ki so še v veljavi, zato je pri športnem plezanju, suhem orodjarjenju in balvaniranju na prostem treba upoštevati kar nekaj priporočil. Plezalna partnerja naj bosta člana istega gospodinjstva, če to res ni mogoče, pa naj se naveza omeji na stalna in odgovorna plezalna partnerja. Če plezalca nista iz istega gospodinjstva, naj se ves čas gibljeta v medsebojni razdalji več kot 1,5 metra, vsak pa naj uporablja svoje varovalne pripomočke (vponke, varovalo, komplete). Vsak plezalec naj se navezuje izključno na svoj konec vrvi.



Osebno opremo naj imata plezalca pospravljeno v torbi oz. nahrbtniku v svoji bližini. Plezalec naj izbira smeri takšnih težavnosti, ki so pod njegovimi siceršnjimi sposobnostmi. Do drugih plezalnih navez v plezališču držite osebno razdaljo vsaj 1,5 metra. Plezalci naj ne plezajo v sosednje smeri, v kateri se nahaja že druga naveza. Med plezanjem naj se ne dotikajo obraza z rokami. Po plezanju si je treba roke umiti z milom ali si jih razkužiti.

Strpni do domačinov

Prav tako velja tudi priporočilo glede plezališč: »Ne uporabljajte plezališč v bližini vasi, oziroma plezališč, ki za dostop uporabljajo krajevno infrastrukturo (poti, parkirišča). Če je na parkirišču večje število avtomobilov, obisk plezališča preložite na pozneje. Izogibajte se srečanjem z domačini in ne uporabljajte lokalnih trgovin. Plezalce prosimo, da so v tem obdobju še posebno strpni do domačinov in upoštevajo njihove želje glede plezanja na njihovem območju.«



Tudi alpinistične ture so v času od 30. aprila do preklica mogoče samo z najožjimi družinskimi člani gospodinjstva in ob upoštevanju priporočene varnostne razdalje. Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije za čas razglašene epidemije odsvetuje alpinistično dejavnost zaradi povečane obremenjenosti reševalnega in zdravstvenega sistema z zagotavljanjem oskrbe okuženim s koronavirusom in delovanja v posebnih okoliščinah. Če se že odpravljate na alpinistično turo, naj bo ta strogo v dometu vaših sposobnosti, znanja in izkušenj!