V Birminghamu ob kolajnah za Klaro Lukan tudi boj za pol milijona evrov

Organizatorji evropskega prvenstva v atletiki, ki bo med 10. in 16. avgustom v Birminghamu, so teden dni pred začetkom tekmovanja predstavili sistem posebnih nagrad Gold Crown. Deset najboljših dosežkov prvenstva, po pet v moški in ženski konkurenci, bo nagrajenih z zlato krono in denarno nagrado v višini 50.000 evrov, skupni nagradni sklad pa znaša 500.000 evrov.

Nagrajeni bodo najboljši dosežki v petih skupinah disciplin: sprinti in ovire, srednje in dolge proge, meti, skoki ter cestni teki, mnogoboji in štafete. O zmagovalcih ne bo odločalo zgolj osvojeno zlato odličje, temveč kakovost rezultata po točkovnih tabelah Svetovne atletike. Sistem so prvič uvedli na evropskem prvenstvu v Rimu leta 2024.

Med kandidati za letošnje nagrade so številni evropski rekorderji, med njimi švedski skakalec s palico Armand “Mondo” Duplantis, Norvežan Jakob Ingebrigtsen, Britanka Keely Hodgkinson in Francoz Jimmy Gressier. Na seznamu izstopajočih atletov je tudi slovenska rekorderka Klara Lukan, ki je letos evropski rekord na 10.000 metrov izboljšala na 29:51 in bo v Birminghamu nastopila prav v tej disciplini.

Evropsko prvenstvo bo prvič v zgodovini gostila Velika Britanija. Tekmovanja bodo potekala na prenovljenem stadionu Alexander Stadium, podeljenih pa bo 48 kompletov odličij.

Slovenska reprezentanca bo tudi sicer odpotovala z visokimi ambicijami. Največ se pričakuje od svetovnega prvaka v metu diska Kristjana Čeha, evropske podprvakinje v skoku s palico Tine Šutej, evropske rekorderke na 10.000 metrov Klare Lukan, finalistke troskoka Neje Filipič ter perspektivnega tekača na 400 metrov z ovirami Matica Iana Gučka, ki sodijo med glavne slovenske adute za visoke uvrstitve.