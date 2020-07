Za Mavericka Viñalesa je Marc Marquez še vedno glavni favorit

Fabio Quartararo bo v nedeljo lovil drugo zmago v Jerezu v osmih dneh.









Marc Marquez po hudem padcu želi zadoščenje za nedeljsko izgubo točk.









Na štartu VN Andaluzije bosta tudi operirana Alex Rins in Cal Crutchlow.

Španca niso izzvali

Fabio Quartararo je bil minulo nedeljo najhitrejši v Jerezu, kako se bo odrezal tokrat? FOTO: Javier Soriano/AFP

35

ur po operaciji zlomljene ključnice se je Jorge Lorenzo vrnil na motor na dirki v Assnu 2013.

Lorenzo se je vrnil v 35 urah

Jerez –je navdušil z mojstrsko vožnjo na uvodni preizkušnji sezone v razredu motogp, vendar je tudi z najboljšim časom kvalifikacij in zmago na dirki za veliko nagrado Španije ostal v senci velikega osmoljenca. In podobno je v pričakovanju nedeljske VN Andaluzije, ki jo bo prav tako gostil Jerez. Ljubitelji motociklizma po vsem svetu se sprašujejo, kaj lahko stori Marquez, ki se je po torkovi operaciji zlomljene desne nadlakti odločil, da ne bo počival, pač pa nemudoma vrnil na štart.Šestkratni svetovni prvak kraljevskega razreda resda še ni na nastopil na včerajšnjih prostih treningih. Vzel si je dodaten dan počitka, med katerim je s skuterjem krožil ob progi med njegovim avtodomom in kliniko, kjer je opravil redno terapijo. Boks s slovito številko 93 je bil zaprt, zato pa bo oživel na današnjih prostih treningih in v kvalifikacijah, na katerih si bo Marquez poskušal privoziti čim boljše štartno izhodišče za dirko. Njegova odločnost je presenetila tudi tekmece.»Seveda sem presenečen. Ne le zaradi Marca, temveč tudi zaradiin, ki sta prav tako morala med tednom na operacijo, a sta se preizkusila že na današnjem treningu. Zveni neverjetno, toda vsak dirkač se želi po poškodbi čim prej vrniti na motor. Zato sem prepričan, da bodo vsi trije dali od sebe svoj maksimum glede na trenutne okoliščine. Niz hudih padcev na uvodni dirki v Jerezu mora biti opozorilo tudi za vse druge. Vsi se moramo docela osredotočiti na naše delo in na nič drugega, kar bi nam lahko načelo zbranost,« ocenjuje Quartararo.Drugouvrščeni na VN Španijese ni pustil izzvati ob novinarskem vprašanju, če se strinja z besedami direktorja Hondinega moštva, da se zmagovalec letošnjega svetovnega prvenstva ne bi smel prijetno počutiti, če bi do naslova prišel zaradi Marquezovih težav. »Pustimo to, Marc je znova med nami. Tudi jaz raje zmagujem ob navzočnosti vseh najboljših in ne uživam, ko nekdo od tekmecev pade ali se poškoduje. Želim se boriti z vsemi in fantastično je, da bo v nedeljo dirkal tudi branilec svetovne lovorike. Prav tako vsi razumemo, da se toliko govori in piše o Marcu, saj že osmo leto zapored kroji vrh v razredu motogp in je dosegel nešteto zmag. Po mojem mnenju ostaja favorit tudi v tej sezoni.«Legendarni, a vse manj konkurenčni, ki je z Marquezom že vrsto let na bojni nogi, je dodal: »Njegova nezgoda je izgledala zelo huda, vendar se je vrnil že po treh dneh. Od daleč je težko oceniti, kako se počuti, nisem videl rentgenskih slik.« Italijan sicer dobro ve, s kakšnimi težavami se spopadajo dirkači po hujših poškodbah. Pred tremi leti si je zlomil golenico in mečnico na desni nogi, a se vrnil na dirkališča že po 23 dneh in izgubil en sam nastop. Podobna zloma je utrpel tudi leta 2010 in za vrnitev potreboval 44 dni, čeprav so mu zdravniki napovedali trimesečno okrevanje.Rekordno hitro pa si je opomogelv Assnu 2013. V četrtek je padel in si zlomil ključnico, isti večer so ga operirali, v petek se je vrnil na stezo, v soboto pa – le 35 ur po kirurškem posegu – zasedel peto mesto na dirki. Prvi je bil takrat Rossi, drugi Marquez, tretji pa Crutchlow.