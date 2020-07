Za naslove septembra v Pragi

Praga - Pri Evropski kajakaški zvezi so potrdili za september načrtovano evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. To bo v Pragi med 18. in 20. 9.



V vodstvu krovne organizacije stare celine za kajak so sklenili, da bodo končno odločitev o predvidenih evropskih prvenstev sprejeli 60 dni pred načrtovanim začetkom tekmovanja. Danes so sporočili, da glede na trenutno situacijo na Češkem potrjujejo termin EP, kljub temu pa bodo v nadaljevanju še vedno spremljali dogajanje in razmere, prav tako pa tudi priporočila češke vlade ter svetovne in češke zdravstvene organizacije.



Češka kajakaška zveza je vskočila z organizacijo po tem, ko je London odpovedal EP zaradi pandemije koronavirusa. Nazadnje je Praga gostila EP leta 2018, takrat je Peter Kauzer osvojil naslov evropskega prvaka, skupaj z Martinom Srabotnikom in Nikom Testenom pa priveslal še do ekipnega brona.