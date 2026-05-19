Za naslovnico slavne revije je Alcaraz skočil v rdeči pesek

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je eden od treh obrazov posebne športne izdaje revije o modi in življenjskem slogu Vanity Fair. Na fotografiranju se 23-letni zvezdnik ni mogel izogniti znamenitemu rdečemu pesku, čeprav bo zaradi poškodbe prihajajoči Roland Garros izpustil.

Alcaraz je za naslovno zgodbo revije Vanity Fair stopil iz običajnega teniškega okolja, čeprav je ostal na površini, ki ga najbolj zaznamuje. Med fotografiranjem se je valjal po rdečem pesku, ob tem pa se je pošalil: »Na pesku sem že ležal, zato to zame ni nič novega.«

Vanity Fair je Alcaraza uvrstil v svojo športno izdajo za leto 2026. Ob njem sta ločeni naslovnici dobila še francoski nogometni as Kylian Mbappé ter ameriška košarkarska zvezdnica A’ja Wilson. Revija je trojico predstavila kot osrednje obraze posebne številke, posvečene športu.

V spremljevalnem intervjuju Alcaraz govori o vzponu med največje teniške zvezdnike, življenju pod pritiskom slave ter rivalstvu z Jannikom Sinnerjem. Novinarji Vanity Fair so Španca predstavili kot osrednji obraz nove teniške dobe, mesto na naslovnici pa jasno kaže, da tenis še vedno ohranja sloves športa elit, bogatih znamk in gledalcev, ki prihajajo (tudi) iz vrst najbogatejših Zemljanov.