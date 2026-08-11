Za nesrečo in hude poškodbe kriva tesla na avtopilotu

Trener moštva San Francisco 49ers Kyle Shanahan je prvič podrobneje spregovoril o prometni nesreči, v kateri je junija utrpel več zlomov in pretres možganov, ki ga še vedno muči in zaradi katerega je izpustil del priprav na novo sezono. Prepričan je bil, da je bila njegova tesla ob trčenju vključena v sistem avtopilota, vendar naj bi ta tik pred nesrečo nehal delovati.

Shanahan je 14. junija vozil po Palo Altu v San Franciscu, ko mu je iz rok padel mobilni telefon. Ko ga je poskušal pobrati, je pogled umaknil s ceste, avtomobil pa je zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v Mercedesov športni terenec. Shanahan za zdaj ne ve, ali je sistem odpovedal ali pa ga je s svojim dejanjem nehote izključil. Avtopilota v tesli po njegovih besedah uporablja že devet let.

»Ne vem, kaj se je zgodilo, ko sem se obrnil, ali je sistem odpovedal ali pa sem ga nekako uspel izključiti. To se mi še nikoli ni zgodilo,« je pojasnil 46-letni trener. Ob tem odgovornosti ni prelagal na tehnologijo: »Ne glede na vse je vedno kriv voznik, pa naj uporablja avtopilota ali ne. Pogleda ne smeš umakniti s ceste. Vožnja je partnerstvo, avtomobila ne moreš preprosto prepustiti računalniku.«

Shanahan se počasi vrača za krmilo moštva. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters

V nesreči si je Shanahan zlomil rebra in levo roko, nad desno obrvjo pa je utrpel globoko rano, za katero je potreboval več kot 40 šivov. Posledice pretresa možganov je čutil še več tednov. Voznik drugega avtomobila ni bil poškodovan, policija pa ni kaznovala nobenega od udeležencev. Alkohol in droge po ugotovitvah preiskovalcev niso bili dejavnik nesreče.

Shanahan se kljub posledicam nesreče že vrača na delo. Napovedal je, da namerava 49ers voditi na pripravljalni tekmi proti Tennessee Titans na stadionu Levi’s. »Ne morem vam povedati, kako blizu sem. Prihajam tja. In tam bom,« je dejal trener San Francisca.