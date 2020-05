Za očeta je bil tek potrata časa (VIDEO)

Ljubljana

Za devet zlatih stotink je bil Haile Gebrselassie v finalu olimpijskih iger leta 2000 hitrejši od Kenijca Paula Tergata. FOTO: Reuters



Kenijci so dvigovali ekmovalnost

- Legendarni etiopski atletje v svoji športni karieri dosegel kar 27 svetovnih rekordov na različnih razdaljah, od dveh kilometrov do maratona. Ni veliko atletov, ki bi bili sposobni dosegati vrhunske rezultate na tako različnih razdaljah, a vedno nasmejani Gebrselassie pravi, da moraš le verjeti vase.»Tvoj cilj je lahko biti najboljši, a cilj ni dovolj. Verjeti moraš v to,« pravi 47-letnik. Maraton se od preostalih razdalj močno razlikuje in veliko ljudi ima več težav s psihično kot telesno pripravljenostjo.»Telo je vedno odvisno od glave. Telo je kot vojak, ki vedno uboga ukaze. Ko tečeš ali počneš karkoli drugega, si nikoli ne reci, da ne moreš. Seveda se moraš pripravljati in trenirati, a psihična pripravljenost je zelo pomembna,« je dejal Gebrselassie v okviru spletnega izobraževanja mladih novinarjev pri Mednarodnem združenju športnih novinarjev AIPS.Enako je, ko se poškoduješ. »Nikoli se ne predaj. Sam sem imel veliko poškodb. Enkrat sem šel na maraton v New York, a po 25 kilometrih nikakor nisem mogel nadaljevati zaradi bolečin v kolenu. Po koncu so me novinarji spraševali, kaj se je zgodilo. Bil sem frustriran.« Gebrselassie je takrat sprva napovedal upokojitev, a se je nato premislil in vrnil.»Zahvaljujoč karakterju se navzven sicer vedno smejim, čeprav se znotraj mene dogaja tudi kaj drugega. Ob porazu se tako udarjam v glavo, sem samo človek,« pravi Etiopijec.Na dolgih razdaljah med Etiopijo in Kenijo obstaja velika tekmovalnost. Gebrselassie je prepričan, da potrebujejo eden drugega: »Kenijci ne bi bili tako močni brez Etiopijcev in Etiopijci ne bi bili tako močni brez Kenijcev. Eni potrebujemo druge in obratno.«Lani jeseni je Kenijecpostal prvi človek, ki je maraton pretekel pod dvema urama (1:59:40). Izid sicer ne šteje za svetovni rekord, a vseeno gre za izjemen dosežek, ki ga spoštuje tudi nekdanji svetovni rekorder v maratonu. Njegov najboljši dosežek na tej razdalji je iz leta 2008, ko je v Berlinu tekel 2:03:59. »Kipchoge je pameten športnik. Ne samo, da bi tekel, njegova osebnost in odnos sta prava,« pravi legendarni Etiopijec.Gebrselassiejeva najljubša razdalja je sicer 10.000 metrov, na kateri je dvakrat osvojil zlato olimpijsko odličje (Atlanta 1996 in Sydney 2000). V Sydneyju je zmagal za vsega devet stotink sekunde, kar je ena najtesnejših atletskih maratonskih zmag. »Bilo je neverjetno. Zmagal sem res za malo,« se dosežka spominja etiopski atletski zvezdnik.Danes je Gebrselassie sicer tudi uspešen poslovnež, a pravi, da nikoli ni razmišljal, da bi počel kaj drugega, kot tekel. »Nikoli nisem razmišljal, kakšno bi bilo moje življenje brez teka. Oče mi je vedno govoril, naj se pridno učim, da bom delal v pisarni, kot učitelj ali oficir. Za mojega očeta je bil tek potrata časa. Ne vem, kaj bi počel brez teka, mogoče bi bil mizar,« še meni nekdanji odlični tekač.