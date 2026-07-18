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Zaboleli sta jo odločitev pristojnih na zvezi in izjava ene od mladink

Eva Alina Hočevar bo med glavnimi slovenskimi aduti na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v ZDA. Samozavest črpa tudi iz uspešne sezone.
Eva Alina Hočevar samozavestno pogleduje proti svetovnemu prvenstvu v Oklahomi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Galerija
Eva Alina Hočevar samozavestno pogleduje proti svetovnemu prvenstvu v Oklahomi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Miha Šimnovec
18. 7. 2026 | 14:12
8:22
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Čeprav je Eva Alina Hočevar doslej največji pečat v letošnji sezoni za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah pustila z zmago in drugim mestom v Tacnu, sama opozarja, da njena zgodba ni zrasla le na enem sanjskem koncu tedna na savskih brzicah, na katerih je sicer z imenitnimi predstavami dokončno potrdila, da sodi v najožji svetovni vrh. Toda vrhunska slovenska kanuistka in kajakašica opozarja, da je bila prav stanovitnost tista, na kateri je zgradila samozavest pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Oklahomi (med 20. in 25. t. m.), kjer se bo začel tudi lov na vstopnice za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu.

»Moji zadnji dosežki so ostali nekoliko v senci vrhunskega konca tedna v Tacnu, kjer se mi je izšlo res sanjsko. A sem tudi na svoje predstave v Pragi in Augsburgu prav tako zelo ponosna,« je poudarila 24-letna Ljubljančanka

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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