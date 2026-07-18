Zaboleli sta jo odločitev pristojnih na zvezi in izjava ene od mladink

Čeprav je Eva Alina Hočevar doslej največji pečat v letošnji sezoni za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah pustila z zmago in drugim mestom v Tacnu, sama opozarja, da njena zgodba ni zrasla le na enem sanjskem koncu tedna na savskih brzicah, na katerih je sicer z imenitnimi predstavami dokončno potrdila, da sodi v najožji svetovni vrh. Toda vrhunska slovenska kanuistka in kajakašica opozarja, da je bila prav stanovitnost tista, na kateri je zgradila samozavest pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Oklahomi (med 20. in 25. t. m.), kjer se bo začel tudi lov na vstopnice za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu.

»Moji zadnji dosežki so ostali nekoliko v senci vrhunskega konca tedna v Tacnu, kjer se mi je izšlo res sanjsko. A sem tudi na svoje predstave v Pragi in Augsburgu prav tako zelo ponosna,« je poudarila 24-letna Ljubljančanka