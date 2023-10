Za plezalci uspešen začetek olimpijskih kvalifikacij v Franciji

Slovenski športni plezalci so uspešno začeli evropske kvalifikacije za popolnitev mest na olimpijskih igrah v kombinaciji balvanov in težavnosti športnega plezanja prihodnje leto v Parizu. Luka Potočar in Martin Bergant zasedata šesto oziroma 11. mesto po prvem delu tekmovanja v Lavalu v Franciji, Anže Peharc je 18.

Najuspešnejši Slovenec po prvem delu tekmovanja je Potočar, ki je osvojil 125,4 točke od 200 možnih. Na vrhu je Čeh Adam Ondra s 155,4 točke po balvanskem in težavnostnem delu prvega dela tekmovanja.

V Lavalu bodo zgolj zmagovalcema tega tekmovanja podelili vstopnici za nastop na olimpijskem turnirju v športnem plezanju v disciplini balvani in težavnost.

Nastop v Parizu prihodnjega avgusta si je že pred dvema mesecema in pol zagotovila olimpijska prvakinja iz Tokia Janja Garnbret z zmago na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici.

Slovenska reprezentanca ima na voljo še eno žensko in dve moški kvoti.

V soboto bodo na sporedu polfinalni boji, v nedeljo pa bo sledil sklepni del tega turnirja, ko bosta znana tudi nosilec in nosilka olimpijske vozovnice za Pariz.

V ženskem delu tekmovanja od Slovenk nastopajo Vita Lukan, Mia Krampl in Sara Čopar.