Za šampionske pasove je pripravljen celo umreti v ringu (VIDEO)

Ljubljana – Pred dobrimi šestimi meseci je ameriški boksar mehiškega rodu(33 zmag, 22 s k. o., 1 poraz) pripravil eno od večjih (športnih) senzacij v zadnjem obdobju. Potem ko je v sedmi rundi na začudenje vseh nokavtiral favoriziranega britanskega šampiona nigerijskih korenin(22 zmag, 21 s k. o., 1 poraz), mu je iz pasu iztrgal naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO.Ali je šlo le za slab dan 30-letnega Angleža, ki je tako sploh prvič izkusil grenkobo poraza v poklicnem ringu, bo jasno danes zvečer, ko bo poskušal pred 15.000 gledalci na štadionu Diriyah, ki so ga v Rijadu zgradili v pičlih dveh mesecih, poravnati račune z le mesec starejšim asom iz Imperiala v Kaliforniji.»Brez skrbi, nisem čez noč postal mehkužec. Postavil se bom po robu najboljšemu na svetu in ga premagal. Tako bom pokazal, kako sem dejansko velik. Potem naj se vsi klanjajo pred menoj!« je revanšo z Ruizom napovedal Joshua, ki kljub slabi predstavi v prvem dvoboju, med katerim je deloval precej nebogljeno, ostaja izrazit favorit na stavnicah.Vnovič bo prejel tudi občutno več denarja od tekmeca. Po pisanju angleških časnikov so mu namreč prireditelji spektakla v Savdski Arabiji, na katerem se bo za 10. zaporedno zmago boril hrvaški vzhajajoči zvezdnik, za povratni obračun zagotovili skoraj 80 milijonov evrov. Branilec šampionskih pasov se bo moral – ne glede na razplet – zadovoljiti z dobro desetino Anthonyjevega zaslužka.Če so se pred prvim spopadom z Joshuo mnogi še posmehovali Ruizu zaradi njegovega debelušnega videza, zdaj do njega gojijo že precejšnje spoštovanje. »Uničevalec«, kakor tudi kličejo 30-letnega Kalifornijca, je dokazal, da lahko s svojo hitrostjo in gibljivostjo uniči tudi za glavo višje in telesno bolje pripravljene boksarje. Svoj vzdevek je trdno odločen upravičiti tudi drevi. Pripravljen sem še enkrat šokirati svet . Za to, da obdržim šampionske pasove, sem pripravljen celo umreti v ringu,« je poudaril Ruiz, ki je imel na včerajšnjem uradnem tehtanju pri 188 centimetrih kar 128,3 kilograma, s čimer je bil v nasprotju z napovedmi še težji kot pred prvim obračunom. Za primerjavo: pod deset centimetrov višjim Joshuo se je jeziček na tehtnici ustavil pri 107,5 kilograma.»Andy ne bo imel nikoli tako izklesanega telesa kakor Anthony, a to še ne pomeni, da ni v dobri formi. Joshua je morda res vrhunsko telesno pripravljen, vendar je bil to že tudi junija, pa je bil kljub temu v sedmi rundi že popolnoma izčrpan,« se je prvega obračuna v New Yorku spomnil, trener Ruiza, za katerega je prepričan, da bo ring spet zapustil dvignjenih rok.