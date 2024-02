Za slovenski šport iz državnega proračuna letos 43,3 milijona evrov

Slovenskemu športu bo v letošnjem letu iz državnega proračuna z vsemi razpisi na voljo okrog 43,3 milijona evrov, so povedali na novinarski konferenci na ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Lani, ko je šport prvič doslej prešel na MGTŠ, so iz proračuna države za programe športa zagotovili skupno 33,4 milijona evrov.

Največji delež ima sofinanciranje športne infrastrukture v višini slabih 32,5 milijona evrov, namenjenih pretežno občinam, kjer pa gre za dveletni program. »Mislim, da smo naredili velik korak naprej pri sofinanciranju športa, posebej pri investicijah v športu,« je izpostavil Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport.

Dodal je, da bodo skupaj še z nekaj evropskimi razpisi, ki pa imajo bistveno manjši delež, v daljšem časovnem obdobju skupaj namenili 65 milijonov evrov. Han je tudi napovedal, da bi bil lahko razpis za športno infrastrukturo pripravljen v mesecu in pol, »gre pa za dveletni razpis«, je pristavil.

Direktor direktorata za šport Dejan Plastovski je pojasnil, da je za športne programe v tem letu namenjeno 43,3 milijona evrov. Od tega iz javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, ki bo zaključen 11. marca, 14,37 milijona evrov. To je slab milijon več kot v lanskem letu. »Denar iz razpisa bo na voljo od aprila naprej,« je povedal Plastovski. Omenjena sredstva so namenjena Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS), Zvezi za šport invalidov, panožnim zvezam in drugim športnim organizacijam.

V tokratnem razpisu bo za šport otrok in mladine namenjenih 4,26 milijona evrov, za strokovne in razvojne naloge v športu 1,56 milijona, za program vrhunskega športa pa 8,53 milijona evrov. Ostali razpisi bodo objavljeni pozneje. Okvirno 9,19 milijona bo predvidoma razpisanih še v prvi četrtini tega leta za plače strokovnega osebja v nacionalnih panožnih športnih šolah.

V drugi četrtini leta je predvideno 4,41 milijona za športno rekreacijo in programe za krepitev zdravja vseh generacij. V istem obdobju bo za socialno vključenost invalidov na voljo pet milijonov.

Kot so pojasnili, želijo z javnim razpisom za izbor izvajalcev letnega programa športa povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije v strokovno vodenih programih, povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih, obdržati število vrhunskih športnikov ter povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.