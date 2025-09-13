Za svetovni rekord 83.480 evrov nagrade

Več kot 2000 atletinj in atletov iz skoraj 200 držav se bo na tokijskem olimpijskem stadionu v devetih dneh 25. svetovnega prvenstva merilo za odličja, Svetovna atletika (SA) pa je sporočila, da bo svetovne rekorde ponovno dodatno nagradila v višini 83.480 evrov. V to niso vključene premije za najboljše izide.

Ne bodo pa nagradili dosežkov, ki bi le izenačili obstoječe svetovne rekorde. Mešana ekipa ZDA v štafeti 4 x 400 m je bila zadnja prejemnica nagrade za svetovni rekord, ko je na prejšnjem v Budimpešti leta 2023 zmagala s časom 3:08,80.

Denarne nagrade bo prejelo prvih osem med posamezniki in v štafetah, pri katerih bodo za celotne ekipe namenili 66780 evrov.

* Višina denarnih nagrad za najboljše uvrstitve na SP v evrih:

* posamične discipline:

zlato: 58.440; srebro: 29.220; bron: 17.379; 4. mesto: 13.360; 5. mesto: 9180; 6. mesto: 5843; 7. mesto: 5000; 8. mesto: 4170.

* štafete

zlato: 66.780; srebro: 33.400; bron: 16.700; 4. mesto: 13.360; 5. mesto: 10.020; 6. mesto: 6680; 7. mesto: 5000; 8. mesto: 3340.