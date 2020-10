Za svetovni rekord za 10 sekund hitrejši na 10 kilometrov

Ljubljana

Etiopijka Letesenbet Gidey je med ženskami postavila svetovni rekod na 5000 m. Doslej najhitrejša je bila rojakinja Tirunesh Dibaba. FOTO: Jose Jordan/AFP

- Ugandski tekačje sinoči na mitingu v Valencii dosegel nov svetovni rekord na 10.000 metrov, Etiopijkapa je postavila novo znamko na 5000 metrov. Cheptegei je že pred tekmo z dosežki napovedoval spremembo rekordaiz leta 2005, na koncu je 24-letnik presegel pričakovanja in tekel 26:17,53.Z novo znamko, s katero je kar za deset sekund izboljšal dosedanji rekord, je Cheptegei postal novi kralj tekov na srednji razdalji.To je bil zanj že tretji svetovni rekord letos. Februarja je v Monaku najprej popravil svetovni rekord na pet kilometrov. Nato se je po koronskem premoru vrnil v Ugando na trening, po vrnitvi v Monako pa je na prvi dirki po vrnitvi odščipnil dve sekundi od 16 let stare rekordne znamke Bekeleja na 5000 metrov ter tekel 12:35,36.Cheptegei, lanski svetovni prvak iz Dohe, je postal šele deseti atlet ki ima sočasno v lasti tako rekord na 5000 kot 10.000 metrov.In vse je znamke je dosegel s posebno obutvijo s karbonsko ploščico, ki jo je nosila tudi etiopska tekačica Gideyjeva, ko je 5000 metrov pretekla v času 14:06,62. Dvaindvajsetletnica je za več kot štiri sekunde popravila prejšnji rekord (14:11,15) rojakinjeiz leta 2008.»Zelo sem vesela. O tem rekordu sem sanjala že šest let. Hvala Valencii, ki mi je ponudila to priložnost,« je dejala Gideyjeva.