Za Toyoto v prihodnji sezoni tudi 19-letni finski »čudežni deček«

Ljubljana – Estonski dirkač Ott Tänak, ki se je letos veselil prvega naslova svetovnega prvaka v reliju (WRC), je nedolgo tega presenetil z odločitvijo, da zapušča šampionsko Toyoto in se za dve leti seli k Hyundaiju. Japonska ekipa, ki jo vodi nekdanji finski šampion Tommi Mäkinen, se bo tako v prihodnji sezoni predstavila s povsem novo vozniško zasedbo, saj ni podaljšala pogodbe s Fincema Jarijem Mattijem Latvalo in Esapekko Lappijem.



V svoje vrste so pripeljali Francoza Sebastiena Ogierja, ki si je s Citroënom v tej sezoni v končni razvrstitvi za svetovno prvenstvo pridirkal tretje mesto za Tänakom in Belgijcem Thierryjem Neuvillom (Hyundai). Ob šestkratnem svetovnem prvaku bosta za Toyoto dirkala tudi Elfyn Evans (doslej Ford) in komaj 19-letni finski »čudežni deček« Kalle Rovanperä, ki se je letos s škodo fabio ovenčal z lovoriko v razredu WRC2.

Začetek sezone bo posvetil spoznavanju avtomobila

»Zares sem vesel, da bom lahko dirkal za Toyoto. Po mojem je cilj slehernega dirkača, da bi enkrat vozil na najvišji ravni relija, to priložnost pa sem zdaj dobil tudi sam. Preskok iz kategorije R5 v WRC bo precejšen, zato bom začetek sezone posvetil spoznavanju avtomobila in privajanju hitrosti. Verjamem da bosta Seb in Elfyn dobra moštvena sotekmovalca, od katerih se bom lahko veliko naučil,« je prepričan Rovanperä.



V Citroënovem moštvu so se po tem, ko jim je Ogier sporočil, da se seli k Toyoti, odločili, da bodo izstopili iz svetovnega prvenstva. Za ta korak so se odločili zato, ker zdaj – tako so pojasnili – ni več na voljo nobenega primernega dirkača.