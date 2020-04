Za uvod kar dve dirki v Avstriji?

Dunaj

Ferrarijeva sotekmovalca Charles Leclerc in Sebastian Vettel še ugibata o začetku nove sezone. FOTO: Reuters

- Potem ko je za začetek odpadel tradicionalni marčni uvod v sezono svetovnega prvenstva formule 1, je med številnimi privrženci vrhunskega avto-moto športa iz dneva v dan več vprašanj, kaj bo z nadaljevanjem sezone. Vplivni avstrijski dnevnik Kronen Zeitung pa je tako zdaj razgrnil svoje vire in namig, da bi kar dve prvi dirki sezone lahko izvedli v naši severni soseščini. Toda – pozor! Če so se slovenski privrženciali pa ekipin drugih v hipu razveselili dveh spektaklov blizu meje, načrt razkriva spoznanje, da bi bili ti dve predstavi brez navzočnosti gledalcev.Po odpovedih številnih pomladnih dirk v Franciji za svojo veliko nagrado (Le Castellet, 28. junija) še ohranjajo nekaj upanja, toda sodeč po današnjem zapisu nemškega specialioziranega spletnega portala Auto, Motor und Sport je najbolj realen uvod v sezono en teden pozneje v Avstriji (Spielberg), kjer pa naj bi nato izvedli tudi dirko št. 2. "Obstaja možnost dveh tekem ob koncu tedna, obenem pa tudi izvedba druge dirke v nedeljo, 12. julija, saj je ta termin med sprva načrtovanima avstrijskim in britanskim v Silverstonu (19. julija) še prost," je zapisal Kronen Zeitung.V Avstriji do koncu junija ne bo javnih prireditev, obstaja pa že prej možnost nadaljevanja sezone v domačem nogometnem prvenstvu, vendar le v primeru odsotnosti gledalcev na štadionih. "Moramo zelo premišljeno pristopiti sezoni. Ničesar ne naredimo, če jo začnemo in nato hitro spet prekinemo. Dirke brez gledalcev niso privlačne, toda bolje je tudi to, kot da nihče ne tekmuje," je poudaril, športni vodja formule 1. Sicer zaenkrat ostaja na koledarju 13 tekem v tej sezoni (od skupno 22), vsaj 15 pa bi jih v obstoječem obračunu za TV pravice morali spraviti pod streho. A zdaj bo očitno napočila doba prilagajanja v izrednih razmerah ...