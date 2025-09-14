Za uvod pohvale selektorja, Mujanović je nelagodje hitro premagal

V nadaljevanju preberite:

Uvodni konec tedna na svetovnem prvenstvu za odbojkarje je prinesel nekaj neprijetnih presenečenj za favorite, Slovenci na srečo niso bili med njimi. Proti Čilu so kljub počasnemu začetku rutinirano opravili svojo nalogo (3:0; 19, 20, 16) in prebili led, jutri jih proti vse močnejši Bolgariji čaka pravi preizkus tekmovalne forme. Skrbi stanje kapetana Urnauta, upamo lahko, da so se v slovenskem taboru odločili le za previdnostni ukrep.

Po nekoliko »zarjavelem« prvem nizu je Ropret začutil dolgoletne soigralce in podaje so znova letele na pravo mesto, Mujanović in Tonček sta pritiskala na servisu, Kozamerniku kot stebru slovenske igre na mreži se vidi, da se je v letih igranja ob Pajenku navzel njegove »pretkanosti«. Dober uvod in obet za ponedeljkov dvoboj z Bolgari (11.30), ki so v napetem obračunu s 3:0 strli Nemce, maratonski prvi niz se je končal z izidom 40:38. Bolgari so k menjavi generacij pristopili nekaj let pred Slovenci in jim na domačem turnirju lige narodov nagnali strah v kosti, tokratni dvoboj bo bolj jasno pokazal, kako visoko v tem trenutku kotira Slovenija.