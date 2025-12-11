Za uvod pričakovan poraz

Odbojkarji ACH Volleyja so s porazom odprli skupinski del lige prvakov. V skupini A jih je v Trentu s 3:0 (23, 23, 21) premagal italijanski prvak Trentino, kljub na videz gladkemu porazu je ljubljanska ekipa pustila dober vtis, tekmecu je nudila dostojen odpor in bi lahko iztržila tudi ugodnejši izid.

Italijani so imeli boljši servis, razpoloženega zvezdnika Alessandra Michieletta in pa tudi nekaj več sreče. Prvi niz so sklenili z udarcem na črto, drugega z napako Luke Marovta v protinapadu, v tretjem pa so že zaostajali s 17:19, v končnici pa se rešili z odličnimi servisi Thea Faureja in Michieletta.

V naslednjem krogu lige bo v Tivoliju gostoval Ziraat Bankkart Ankara, tekma bo 8. januarja.