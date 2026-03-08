Za uvod Tim brez stopničk

Nizozemec Jeffrey Herlings je zmagovalec prve dirke elitnega razreda MXGP v svetovnem prvenstvu v motokrosu sezone 2026. Na prvi preizkušnji v argentinskem Barilocheju je bil najboljši v obeh vožnjah. Najboljši slovenski dirkač Tim Gajser je bil četrti, Jan Pancar pa 16.

V sobotnih kvalifikacijah razreda MXGP je bil sicer najboljši Francoz Tom Vialle, ki je danes prvo vožnjo končal na drugem mestu za Herlingsom, tretji je bil še en Francoz Romain Febvre, branilec naslova iz lanske sezone.

Gajser je pred sezono zamenjal ekipo in zdaj vozi za Yamaho, v sobotnih kvalifikacijah je bil deseti. Danes je zasedel šesto mesto v prvi vožnji.

Drugi slovenski motokrosist v elitnem razredu Pancar je bil v kvalifikacijah 21., a je danes prvo vožnjo odpeljal bolje in na koncu prišel do 12. mesta.

V drugi vožnji, ki so jo po dveh krogih prekinili in izvedli nov start, je bil Gajser še boljši. Večino časa je preživel na petem in četrtem mestu, a se je štiri kroge pred koncem prebil na tretje. Zmagal je Herlings, ki je dva kroga pred koncem premagal Febvra. Pancar je po trčenju na startu padel v ozadje in iztržil le 18. mesto.

Skupno na dirki je bil za Herlingsom, ki je dobil vseh 50 točk, drugi Febvre (42), tretji pa Vialle (40). Gajser je bil s 35 točkami četrti, Pancar je uvodno dirko končal na skupno 16. mestu z 12 točkami.

Sezona SP v motokrosu bo trajala do 20. septembra, na sporedu je skupno 19 dirk. Za konec tekmovalnega leta bo na vrsti še prestižna ekipna tekma za pokal narodov, tokrat v francoskem Erneeju 4. oktobra. Naslednja postaja bo Almonte v Andaluziji čez 14 dni.