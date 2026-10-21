Za zadnje dejanje slovitega Švicarja bo na igrišču tudi Federer

Slovitega švicarskega teniškega igralca Stana Wawrinko le še dva meseca ločita od konca profesionalne kariere. Zadnjič bo namreč nastopil na ekshibicijskem dogodku, poimenovanem One last backhand, ki se bo odvil 19. decembra v Ženevi. Na ekshibiciji bodo nastopila tudi velika imena športa in njegovi dolgoletni tekmeci, kot so Roger Federer, Andy Murray in Gaël Monfils.

Sprva se bo 41-letnik pomeril s Monfilsom, ki je prav tako že odigral svoj zadnji uradni dvoboj. Francoz se je nameraval posloviti na turnirjih v Lyonu in Parizu, a je svojo športno pot končal predčasno zaradi ločitve z ukrajinsko teniško igralko Jelino Svitolina. Nato sledi tekma dvojic, na kateri bo Wawrinka nastopil v paru s Federerjem, s katerim sta na olimpijskih igrah leta 2008 v tej kategoriji osvojila zlato kolajno. Na drugi strani mreže bosta Monfils in Murray.

Wawrinka je slovo napovedal konec lanskega leta in od takrat teniške privržence večkrat navdušil s svojimi predstavami in prepoznavnim enoročnim backhandom. V zgodovino se bo zapisal kot zmagovalec treh turnirjev za grand slam (OP Avstralije 2014, Roland Garros 2015 in OP ZDA 2016), pohvali pa se lahko še z dvema naslovoma na turnirjih serije masters in zlato olimpijsko medaljo. Leta 2014 je s Švico slavil tudi v finalu Davisovega pokala, v katerem so Švicarji premagali Francoze.

Pred dogodkom Ženevi bo Wawrinka tekmoval še v Lyonu, kjer ga danes čaka dvoboj v prvem kolu proti Martinu Landalucu. Nato bo odpotoval v Basel, kjer bo zadnjič nastopil na turneji ATP.