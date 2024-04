Za zgodovinsko kolajno se bo boril tudi Petrič

Po Pirančanu Tadeju Černogi (do 60 kilogramov) se je v četrtfinale 45. evropskega prvenstva v olimpijskem boksu v Beogradu prebil tudi Nejc Petrič. Izjemno obetavni borec iz ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym je bil v osmini finala velterske kategorije (do 67 kilogramov) po soglasni sodniški odločitvi boljši od Škota Sonnyja Kerra.

Za uvrstitev v polfinale se bo 22-letni boksar, ki je odraščal v Spodnji Slivnici pri Grosupljem, zdaj pa že nekaj časa živi na Vrhniki, udaril z Armencem Araratom Harutjunjanom. Njun četrtfinalni dvoboj bo na sporedu v sredo, ko se bo drugič na tem prvenstvu stare celine v ring povzpel tudi šest let starejši Černoga. V primeru zmag bi si naša asa že zagotovila najmanj bronasti kolajni, ki bi bili zgodovinski prvi za slovenski boks na članskih EP. Petrič je sicer lani v Budvi potrdil svojo veliko nadarjenost z osvojitvijo naslova evropskega podprvaka med mlajšimi člani (do 22 let).

V osmini finala je slovenske barve zastopal tudi Mariborčan Djelon Januzaj, ki je moral v obračunu supertežke kategorije (nad 92 kilogramov) po točkah z 0:5 priznati premoč Moldavcu Nicolaiju Burdiuji.