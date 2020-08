Zaboj pepsikole za odžejanje na plaži prva nagrada

Ljubljana - Turnir svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani je pritegnil veliko pozornost domačega športnega občinstva. Prvoligaško nogometno prvenstvo se je končalo, po državnem prvenstvu v atletiki v Celju v Sloveniji do septembra ne bo večjega mitinga, to pa sta bila od udarnih športov tudi več ali manj edina, ki sta po koronski krizi zagnala tekmovalno kolesje.Ker je odbojka na mivki tako ali tako športna panoga za razvedrilo (gledalcev), zabavo in povezovanje družbenih niti, ki so ob virusni krizi razrahljane, ni čudnega, da ima v teh časih vlogo razbremenitve morečega položaja in druženja, naj si bo to zaradi ...