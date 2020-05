Začasni šampionski pas jezno vrgel na tla, hoče pravega! (VIDEO)

Justin Gaethje se je včeraj veselil 22. zmage v mešanih borilnih športih.

Habib Nurmagomedov, št. 1 do 70 kg, mu je čestital za pametno borbo.

Francis Ngannou je potrdil, da si zasluži nov dvoboj s prvakom težke kategorije Stipetom Miočićem.

Nurmagomedov je njegov naslednji izziv

Kamerunski težkokategornik Francis Ngannou (desno) je po hitrem postopku opravil s Surinamcem Jairzinhom Rozenstruikom. FOTO: AFP

Ljubljana – Da favoriti ne zmagujejo vedno, je potrdil tudi včerajšnji borilni spektakel UFC 249. Ameriški mojster mešanih borilnih športovje namreč pred obračunom za začasni naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji (do 70 kg) po različici združenja UFC (Ultimate Fighting Championship) proti rojakuveljal za izrazitega favorita, vendar pa te vloge v kletki sredi arene v spomin veteranom v Jacksonvillu ni upravičil.Izzivalec iz Safforda v Arizoni je hladnokrvno izkoristil veliko priložnost, ki se mu je ponudila, potem ko je prihod v ZDA (zaradi zaprtega zračnega prostora nad staro celino) odpovedal ruski Dagestanec. Gaethje je namreč z natančno merjenimi ročnimi udarci pred praznimi tribunami narekoval peklenski ritem in dodobra premikastil Fergusona, ki zaradi povsem krvavega obraza proti koncu ni več dobro videl tekmeca, zaradi česar mu tudi ni mogel več nuditi dostojnega odpora.Sodnikutako ni preostalo drugega, kot da je v peti rundi prekinil brutalen obračun in za zmagovalca s tehničnim nokavtom razglasil 31-letnega Američana, čigar mati) ima – mimogrede – mehiške korenine, očepa nemške. »Vsakič znova sem pripravljen v kletki tudi umreti, vedno grem, kar morda mojim trenerjem ni najbolj všeč, na vse ali nič,« je skrivnost svojega uspeha razkril novopečeni (začasni) prvak.»Vrhunec« (The Highlight), kakor se glasi Justinov vzdevek, je tako doživel svoj dosedanji vrhunec na športni poti, s katerim pa se nikakor ne namerava zadovoljiti. To je pokazal tudi s tem, da je šampionski pas, ki ga je prejel, brez kančka spoštovanja vrgel na tla, rekoč, da si želi in čaka pravega.Zanj bo moral premagati vodilnega borca v lahki kategoriji, ki ga je sicer že vzel na tarčo. »Habib je številka 1 na svetu. On je moj naslednji izziv,« je po 22. zmagi (20. s k. o.) – v profesionalni statistiki ima tudi dva poraza – poudaril Gaethje, ki se je pozneje na novinarski konferenci opravičil za svoj neprimeren odnos do pasu.»Če dobro premislim, sem izjemno ponosen, da sem ga osvojil. Občutek, ko ga imaš za pasom, je res dober. Ni veliko ljudi na tem svetu, ki se lahko pohvali z njim,« je poudaril Gaethje in pripomnil, da je – ko ga je odvrgel – v njem prevladal tekmovalec. »Nikoli ne smeš biti zadovoljen. Ko osvojiš eno lovoriko, moraš že stremeti k naslednji,« je dal »Vrhunec« jasno vedeti, kam meri. Mimogrede: Nurmagomedov je po Justinovem podvigu na družbenem omrežju twitter sprva čivknil, da je brez komentarja, čez čas pa mu je čestital za zelo pametno borbo.Ferguson, ki je četrtič izkusil grenkobo poraza (ob 25 zmagah, 20 s k. o.), najprej ni želel stisniti roke Gaethju, razloge za svoj neuspeh pa je pripisal temu, da se je več mesecev pripravljal na Habibov rokoborski slog in ne na Justinovega boksarskega. Še pred slovesno razglasitvijo pa se je le sprijaznil s porazom (prvim po dvanajstih zaporednih uspehih) in zmagovalcu vendarle športno čestital.Omeniti kaže še, da je v težko pričakovanem obračunu težke kategorije Kamerunec(15 zmag, 15 s k. o., 3 porazi) že po 20 sekundah zlomil odpor Surinamca(10 zmag, 9 s k. o., 1 poraz) in potrdil, da si zasluži dvoboj s svetovnim prvakom, Američanom hrvaškega rodu