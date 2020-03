Začetek brez motogp in VN Tajske

Doha – Prireditelji dirk svetovnega prvenstva v motociklizmu so preložili uvodni preizkušnji. Najprej so sporočili, da so zaradi nevarnosti nevarnosti okužbe s koronavirusom, pri kateri so imeli v mislih predvsem udeležence iz Italije, za nedoločen čas odpovedali dirko motogp v Katarju, predvideno že za to nedeljo.



S štarta se bodo pognali le tekmovalci v razredih moto2 in moto3, ki so prejšnji teden opravili v Losailu testiranja in so jih imeli pod nadzorom. Nato so se organizatorji odločili še za preložitev celotne preizkušnje za veliko nagrado Tajske, ki bi morala biti na sporedu 22. t. m.