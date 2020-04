Začetek sezone formule 1 pri sosedih

Dunaj - Kot v današnjem jutru poroča Kronen Zeitung, dnevnik z najvišjo naklado v Avstriji, je zdaj jasno, da bo prvi športni dogodek globalnih razsežnosti v naši severni soseščini po daljši prekinitvi vseh množičnih dogodkov zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa dvojček tekem svetovnega prvenstva formule 1 v Spielbergu.



Pisali smo že pred pred dnevi o tem, da bi po več odpovedanih dirkah karavana formule 1 svojo sezono lahko odprla v uvodnem julijskem tednu na Štajerskem, zdaj pa bo očitno načrt uresničen. Uvodna predstava bo 5. julija, nato pa tri dni pozneje še naslednja. Iz Spielberga se bodo vsi udeleženci preselili v Silverstone, tradicionalno britansko prizorišče dirk za svetovno prvenstvo formule 1, kjer naj bi prav tako pripravili dve zaporedni tekmi. "Že to, da se bo sezona začela v Avstriji in nato še z eno tekmo tu tudi nadaljevala, je za državo neprecenljiva reklama. To bo izjemna reč za naš turizem, posnetke bo videl ves svet," ni skrival navdušenja Helmut Marko, športni direktor avto-moto panog pri Mateschitzevem Red Bullu. Nad novico pa ni skrival navdušenja tudi štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer, čeprav je seveda jasno, da na teh dveh dirkah, podobno kot pozneje tudi v Silverstonu, ne bo gledalcev.