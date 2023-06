Zadnjo besedo o nastopu Rusov in Belorusov v Parizu bo imel MOK

Francoski predsednik Emmanuel Macron je konec tega tedna sprejel predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasa Bacha in se v pogovoru v elizejski palači strinjal, da bo o udeležbi Rusov in Belorusov na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu odločal Mok, je ta sporočil pred družbenih omrežij.

»Pri tem pa je seveda jasno, nobenih ekip in nobenih delegacij. Brez ruskih zastav in himne, brez kakršnegakoli državnega obeležja. Zgolj posamezniki, kot to lahko vidimo na Roland Garrosu,« je po srečanju dejal Bach in pri slednjem spomnil na udeležbo Rusov in Belorusov na odprtem teniškem prvenstvu Francije, ki se končuje v Parizu.

Nemec Bach je pred tem že večkrat opozoril na preveliko vpletanje vlad v odločitve v športu, te bi morale biti po njegovih besedah v izključni pristojnosti športnih organizacij. Ruski vojaški napad na Ukrajino je lani sprožil izključitev športnikov obeh držav iz mednarodnih tekmovanj, tudi iz olimpijskih iger. Nekatere zveze so medtem že dovolile nastope, med njimi v tenisu.

Mok je konec marca na zasedanju izvršnega odbora podprl vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja. Ruski športniki naj bi nastopali zgolj kot posamezniki pod nevtralno zastavo brez nacionalnih simbolov. Športniki obeh držav, ki so povezani z vojsko in drugimi varnostnimi organi, naj bi bili še naprej izključeni z vseh vrst tekmovanj, je tedaj po seji v Lozani predlagal izvršni odbor Moka. Eden od pogojev je tudi, da na tekmovanja ne smejo športniki, ki so podprli rusko vojsko v Ukrajini.

Francoski predsednik Mannuel Macron je predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasu Bachu predstavil stališče o nastopu Rusov in Belorusov na olimpijskih igrah. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Tako stališče Moka je prej in tudi tedaj sprožilo veliko nasprotovanj v Ukrajini in številnih evropskih, pa tudi drugih držav. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je že v začetku leta Macrona znova pozval, da naj ne dovoli ruskim in beloruskim športnikom nastopa na OI v Parizu zaradi vojaškega napada na njegovo državo. Olimpijski komite Ukrajine pa je zagrozil z bojkotom OI.

Thomas Bach že večkrat dejal, da je izključitev športnikov s tekmovanj zgolj na podlagi kraja rojstva ali potnega lista diskriminacija. Prepričan je tudi, da bo športni duh prevladal in da bodo OI ostale simbol miru in vključevanja, kot je Mok zapisal tudi po tokratnem srečanju Bacha in Macrona.