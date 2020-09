Žagar bo v Pragi lovil visoko uvrstitev

Praga – Za najboljše voznike spidveja se bo letošnja skrajšana in spremenjena sezona svetovnega prvenstva nadaljevala ta konec tedna z novim dvojnim sporedom. Tokrat se bo karavana ustavila v Pragi, kjer bo slovenski dirkač Matej Žagar poskušal dvigniti svojo krivuljo dosežkov.



V Pragi bosta v petek in soboto na sporedu peta in šesta preizkušnja sezone, v kateri je predvidenih samo osem dirk. Po polovici je Žagar, ki je na prvih štirih postajah enkrat prišel v polfinale, na desetem mestu s 27 točkami. Vodi zmagovalec zadnje dirke v Gorzowu, Šved Fredrik Lindgren s 66 točkami, na drugem mestu je branilec naslova, Poljak Bartosz Zmarzlik z 59, tretji pa njegov rojak Maciej Janowski s 57.

Težave z motorjem

Slovenski državni prvak je letošnje nastope končal na osmem, devetem, 11. in 13. mestu. Ker je SP že na polovici, bosta v nadaljevanju vsaka slaba vožnja ali drobna napaka že močno odločali o končni razvrstitvi. Žagar si je sicer mesto med najboljšimi v letu 2021 že zagotovil avgusta, ko je v Goričanu na Hrvaškem zmagal v kvalifikacijah za SP 2021. Zato ne čuti pritiska, da bi moral loviti prvo šesterico, ki si bo letos namesto doslej običajne osmerice avtomatsko podaljšala status udeležencev za naslednjo sezono.



»Imel sem nekaj težav z motorjem, ki ni bil hiter in preprosto na štartu ni deloval tako, kot sem želel. Upam, da bo zdaj bolje. Dirke si sledijo ena za drugo in že v Pragi bom imel novo priložnost, da se spet izkažem,« je pred Prago dejal serijski slovenski prvak.



Po dvojnem praškem sporedu se bo sezona nadaljevala in končala v poljskem Torunu, kjer bosta 2. in 3. oktobra še zadnji dirki.