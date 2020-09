Žagar na drugi dirki v Gorzowu brez polfinala

Gorzow - Slovenski spidvejist Matej Žagar je na četrti dirki sezone svetovnega prvenstva v poljskem Gorzowu osvojil 11. mesto. Na drugi od dveh dirk na istem prizorišču v dveh dneh je zmagal Šved Fredrik Lindgren. V letošnji skrajšani in spremenjeni sezoni sta bili v petek in danes na sporedu tretja in četrta dirka, po današnji je sezona na polovici.



Žagar pa je po petkovi prvi uvrstitvi v polfinale po dveh manj uspešnih nastopih konec avgusta v Vroclavu danes spet nastopil slabše in ostal brez želenega polfinala.

Petkrat tretje mesto

Tokrat je slovenski prvak dosegel pet tretjih mest v svojih predtekmovalnih vožnjah, kar pa je bilo premalo, da bi se prebil med osmerico, ki odloča o prvih mestih. Na koncu je v velikem finalu v ostrem boju slavil Lindgren pred Dancem Leonom Madsnom in Avstralcem Jasonom Doylom.



Naslednji dirki bosta na sporedu že naslednji teden 18. in 19. septembra v Pragi.