Zagrebška Arena obnemela, Fabjan poskrbel za prvovrstno senzacijo

Vrhunski slovenski borec Miran Fabjan je znova presenetil vse po vrsti. Čeprav mu proti hrvaškemu asu Ivanu Erslanu na spektaklu združenja FNC (Fight Nation Championship) v nabito polni zagrebški Areni niso pripisovali prav veliko možnosti za uspeh, je vnovič prekosil samega sebe in z nokavtom v uvodni rundi premagal močno favoriziranega tekmeca. Tako je slavil še osmo zmago v mešanih borilnih športih (MMA), v katerih ima tudi pet porazov.

»Komaj čakam, da se odprejo vrata kletke, v kateri bom šolal Mirana. Dobil bo večer batin!« je Erslan samozavestno napovedal obračun, ki je že dalj časa razvnemal strasti ljubiteljev (mešanih) borilnih športov na Hrvaškem, v Sloveniji in še marsikje. Toda od Ivanovih batin ni bilo prav veliko. Fabjan je prvi sprožil (nožni) udarec, s katerim sicer ni zadel želenega cilja, je pa dal z njim jasno vedeti, da je trdno odločen uresničiti svojo drzno napoved in tekmeca prisiliti k vdaji.

Fabjan: Smejali ste se mi

Z naslednjima ročnima udarcema v nasprotnikovo telo je bil (še) konkretnejši, toda Erslan, ki se lahko med drugim pohvali s štirimi nastopi v najmočnejši svetovni organizaciji UFC, se (še) ni pustil vreči iz tira. Po poldrugi minuti je z ročnim udarcem močno zadel v glavo 41-letnika iz Branika pri Novi Gorici, ki si je hitro opomogel in tekmecu vrnil z enako oziroma še večjo mero. S svojim slovitim levim krošejem je malo zatem Ivanu dodobra zamajal tla pod nogami, ga spravil na kolena, vendar pa se je sedem let mlajši Hrvat pobral, toda Fabjan ga je z nadaljnjimi udarci vnovič spravil na tla. Ker Miranu ni več nudil odpora, sodniku Aleksandru Zoriću ni preostalo drugega, kot da je prekinil dvoboj in za zmagovalca razglasil slovenskega »Rockyja«. Erslan je doživel sedmi poraz (ob 15 zmagah).

Dvorana je obnemela, Fabjan pa je prišel na svoj račun. »Smejete se mi in smejali ste se mi, ko sem februarja letos izgubil proti Aleksandru Iliću. Toda Ilke me je tedaj dobil z enim udarcem, jaz pa sem se boril enako dobro kot tokrat. Tudi v dvoboju z Erslanom sem bil že ranjen, vendar sem se izvlekel,« je razkril »Slo Rocky«. Med drugimi se je za pomoč pri pripravah zahvalil tudi koprskemu šampionu Jakobu Nedohu, ki je aprila letos premagal Mateja Batinića in osvojil naslov prvaka združenja FNC v poltežki kategoriji (do 93 kg). Zanimivo, da je prav Batinić tokrat Fabjanu izročil zmagoviti pokal.