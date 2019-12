Zajc od zmage do spodrsljaja

Nižnij Tagil – Pred tednom dni je Timi Zajc dobil kvalifikacije za tekmo svetovnega pokala v Ruki, na novi postaji smučarskih skakalcev, v Nižnjem Tagilu, pa je ostal brez nastopa na današnji preizkušnji. Po dveh odličnih koncih tedna so se sicer slovenski tekmovalci uvodni dan v Rusiji pokazali v veliko bolj bledi luči. V kvalifikacijah je obstal tudi Anže Semenič, naš najboljši pa je bil Tilen Bartol na 9. mestu.



Na uvodnem treningu na skakalnici s HS pri 134 metrih je bil sicer Anže Lanišek tretji (127.5 m), nato pa je šlo precej navzdol in s kvalifikacijami je uspešno opravila peterica, a se tudi ta ni zavihtela visoko. V zelo zahtevnih, spremenljivih vremenskih (vetrovnih) razmerah jo je tako dobro odnesel le Bartol (113,1 točke; 125.5 m), njegovi kolegi so bili daleč za njim: 25. Domen Prevc (96,1; 119), 36. Peter Prevc (85,5; 108.5), drugouvrščeni v skupnem seštevku svetovnega pokala Anže Lanišek je bil 42. (83,3; 110.5), na današnjo tekmo pa se je prebil še 46. Rok Justin (80,7; 107.5).



Eden od osmoljencev je bil vsekakor Zajc, ki je imel tretje najslabše razmere med vsemi, s 94 metri je pristal na 58. mestu ter tako drugič v kratki karieri obstal v kvalifikacijah. Prvič se mu je to zgodilo v Titisee-Neustadtu leta 2017, na njegovem tretjem prizorišču v svetovnem pokalu. Dve mesti pred Zajcem je končal Semenič (98.5), ki bo skušal uvod v novo sezono čim prej pozabiti, saj ga je na prejšnjih dveh tekmah doletela diskvalifikacija. V Visli že v kvalifikacijah, v Ruki v drugi seriji.

V ospredju Norvežani

"Z današnjimi skoki ne moremo biti zadovoljni, glede na to, da sta bila minula dva konca tedna v Ruki in Visli zelo uspešna. Fantje niso prikazali svojih skokov. Imeli smo tudi kanček vetrovne smole, tako da se na tekmo žal nista uvrstila Timi in Anže Semenič, je pa na drugi strani Tilen svojo nalogo opravil zelo dobro," je glavni trener Gorazd Bertoncelj ocenil po kvalifikacijah, ki jih je dobil Norvežan Johann Andre Forfang (127,3; 130) pred rojakom Danielom Andrejem Tandejem (121,1; 131), zmagovalcem uvodnih dveh preizkušenj. Tekma se bo jutri začela ob 15.30, prav tako v nedeljo, pred katero bodo opravili še kvalifikacije.



Skakalke sezono začenjajo v Lillehammerju (HS-140), v kvalifikacijah pa so bile uspešne vse slovenske tekmovalke. Najboljša je bila povratnica po poškodbi Ema Klinec (3.), takoj za njo se je uvrstila Nika Križnar, Urša Bogataj je bila 8, Špela Rogelj 27., Maja Vtič 39. in Jerneja Brecl 40. Kvalifikacije je dobila domačinka Maren Lundby. Jutrišnja tekma se bo začela ob 12.45, v nedeljo bo sledila še ena preizkušnja, in sicer ob 14. uri.