Razbijač vs. Terminator v Las Vegasu

Legendarno moštvo McLaren, za Ferrarijem drugo najstarejše, je imelo že veliko boljše čase v formuli 1, v kateri je osvojilo 183 zmag, 12 naslovov svetovnega prvaka s sedmimi dirkači, toda od uspeha Lewisa Hamiltona je minilo že 15 let. Letos na prvih dveh dirkah ni osvojilo niti točke, zato ni presenetljivo navdušenje šefa Zaka Browna, ki je na VN Avstralije po 6. mestu Landa Norrisa in 8. novinca Oscarja Piastrija kar pokal od samozavesti.

Tako zelo, da je kolegu iz Mercedesa Totu Wolffu ponudil neobičajen izziv. Ko bo F1 prvič gostovala v Las Vegasu, ga je povabil na boksarski dvoboj.

»Govoril sem s Christianom Hornerjem (šefom Red Bulla; op. p.), če bi dirkal z mano v Silverstonu kot nekoč, pa se je ustrašil. Potem sem šel do Wolffa in mu rekel: 'Las Vegas je boksarsko mesto. Kaj, če bi šla malo v ring? Jaz sem pripravljen,« je Brown nasmejal novinarje, ki so zgrabili kost in morebitnima borcema že nadeli vzdevka. Brown bi bil »Slugger« (razbijač), Avstrijec Wolff pa kot rojak Arnolda Schwarzeneggerja – »Terminator«.

Dvoboj 51-letnikov bi utegnil biti zanimiv. Wolff ima 196 cm, Američan Brown pa 175, toda po teži sta približno enaka ...

Priljubljenost formule 1 v ZDA je tako eksplodirala, da bodo letos tam kar tri dirke, poleg Las Vegasa tudi Miami in Austin. Za McLaren so naslove osvojili Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Mika Häkkinen (1998, 1999) in Hamilton (2008).

Zadnjo zmago je dosegel Daniel Ricciardo leta 2021 v Monzi.