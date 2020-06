Žalna seja OKS za prvega predsednika bo v petek

Ljubljana

Gian-Franco Kasper je izrazil sožalje žalujočim. FOTO: Reuters

- Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) je sporočil, da bo ob smrti prvega predsednika krovnega olimpijskega gibanja v državižalna seja 5. junija ob 11. uri v veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani.Kocijančič je umrl v ponedeljek po hudi bolezni, star je bil 78 let. Bil je dolgoletni športni funkcionar ter nekdanji politik in gospodarstvenik. Od leta 1991 do 2014 je bil predsednik OKS, od leta 2017 pa tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev.Tudi Smučarska zveza Slovenija prejema številne sožalnice ob smrti njenega nekdanjega predsednika Kocijančiča. Eni najuglednejših evropskih športnih političnih osebnosti se je poklonil tudi predsednik Mednarodne smučarske zvezeŠvicar je v sožalnem nagovoru izjavil, da je šport izgubil velikega prijatelja in vdanega delavca.»Janez Kocijančič je bil predan član sveta, ki je zvezi in športu služil z odliko in modrostjo. Prav tako se ga bomo spominjali zaradi njegovega čudovitega smisla za humor. V imenu zveze s težkim srcem izražam sožalje njegovi ženi Andreji, njegovi družini, Smučarski zvezi Slovenije in njegovim številnim prijateljem po vsem svetu,« je v sožalnem zapisu, ki ga je objavila Mednarodna smučarska zveza (Fis), zapisal Kasper.Kocijančič je bil od leta 1974 do 1984 predsednik Smučarske zveze Slovenije, od leta 1984 do 1988 pa Smučarske zveze Jugoslavije. V času osamosvajanja Slovenije je bil med člani iniciativnega odbora za ustanovitev Olimpijskega komiteja Slovenije. Ta je bil ustanovljen 15. oktobra 1991, ko so v Cankarjevem domu slovesno podpisali Slovensko olimpijsko listino. Za prvega predsednika OKS je bil izvoljen prav Kocijančič, ki je to funkcijo opravljal pet mandatov.