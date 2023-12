Zaman namigovali na selitev Luke Dončića v špansko reprezentanco

Tokratni športni kviz prinaša tri različno zahtevna vprašanja iz sveta slovenskega in mednarodnega nogometa ter košarke. Prvo se nanaša na slovensko nogometno prvenstvo, povod za to je bila menjava trenerja Vlada Badžima pred štirinajstimi leti v Domžalah. Na isti dan je bil v v Cape Townu tudi žreb skupin svetovnega nogometnega prvenstva v Južni Afriki. Tudi o tem mundialu bo treba pokazati nekaj znanja. Z zanimivo prigodo iz Španije pa je povezan Luka Dončić, in sicer iz prvih let v Madridu, ko je igral za Real. Katera napoved Špancev se ni uresničila? Preverite v kratkem kvizu o športu.