Zanardijevo zdravstveno stanje se je precej izboljšalo

Ljubljana – Iz bolnišnice San Raffaele v Milanu so sporočili, da se je zdravstveno stanje nekdanjega dirkača in paraolimpijca Alexa Zanardija, ki se je junija hudo ponesrečil na dirki z ročnimi kolesi in je odtlej v bolniški oskrbi, precej izboljšalo. Zato ne potrebuje več popolne nege na intenzivnem oddelku.



Zanardija so po hudi nesreči junija najprej namestili na oddelek intenzivne nege v bolnišnici v Sieni, pozneje pa so ga premestili na rehabilitacijski oddelek v Comu. A poslabšanje stanja je botrovalo hitri vrnitvi v bolniško oskrbo, zdaj pa je 53-letni Italijan na polintenzivnem oddelku.



Nekdanji dirkač formule 1 in ameriške serije CART ter pozneje odlični paraolimpijec se je hudo poškodoval 19. junija v nesreči s kolesom na ročni pogon. Zaradi hudih poškodb glave so ga v bolnišnici operirali kar trikrat. Zanardi je sicer v svetu športa znan kot velik borec, ki se nikoli ne vda. Leta 2001 je na dirki serije CART na Lausitzringu v Nemčiji preživel hudo nesrečo. Po trčenju z enim od tekmecev pri veliki hitrosti je ostal brez obeh nog.



Po dolgotrajnem okrevanju se je vrnil v druge kategorije dirkalnega športa in nato zamenjal športno panogo ter zelo uspešno tekmoval s kolesom na ročni pogon. Na paraolimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 je osvojil šest kolajn, od tega štiri zlate.