Zanesljiva zmaga Kristjana Čeha: Presenetila me je velika razlika do tekmecev

Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70,58 m prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Ian Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 m z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, s 34,14 sekunde peti.

Čeh, svetovni naslov je osvojil leta 2022 v Eugenu v ZDA, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov, ki ga je osvojil pred dvema letoma v Rimu. Svetovni podprvak iz Budimpešte leta 2023 je na prvi poletni tekmi te sezone pokazal, da je že zdaj najboljši tudi v najmočnejši svetovni konkurenci, ki se je zbrala na Kitajskem.

»Moj cilj je bil met prek 70 m, zadnje priprave v Novem mestu so bile zelo dobre. Tokrat sem trikrat presegel 70 in sem tako poletno sezono odprl izvrstno. Tekma je potekala v brezvetrju, v teh pogojih sem najboljši. Že v prvi seriji sem povedel, čeprav nisem imel tehnično najboljšega meta. Presenetila me je velika razlika do tekmecev,« je za STA povedal slovenski rekorder Čeh.

Kljub temu je ocenil, da bi lahko dosegel še več. »Po uvodu sem le še stopnjeval. Moj zadnji met je bil celo tehnično najboljši, a sem napravil napako in je bil moj najkrajši. Vse je bilo nared za res vrhunski dosežek, a sem disk v izmetu preveč 'poklopil'. Dobro je tudi, da sem popravil rekord mitinga iz leta 2010,« je dodal Čeh. Naslednjo tekmo 26. maja Češkem, potem pa 31. maja doma na Ptuju.

Drugi je bil s 67,54 m bronasti na olimpijskih igrah pred dvema letoma Matthew Denny iz Avstralije. Tretji mesto je s 66,71 m zasedel Šved Daniel Stahl, olimpijski zmagovalec v Tokiu 2021 in trikratni svetovni prvak. Aktualni olimpijski prvak, Jamajčan Roje Stona, je bil s 64,92 m šesti.

Sedemindvajsetletni Čeh je odlično začel in s 67,37 m v prvi seriji povedel s skoraj metrom prednosti pred Dennyjem (66,42 m). V drugi seriji je Ptujčan kot prvi v zgodovini discipline v Šanghaju presegel 70 m in s 70,31 m postavil rekord mitinga.