Zanosila po drugem zmenku prek družbenega omrežja

Angleški plavalni zvezdnik in Valižanka Eirianedd Munro sta se takoj ujela.

12 naslovov evropskega prvaka ima plavalni junak Združenega kraljestva

- Ni treba biti ravno, da bi psihoanalitično razložili življenjsko zgodbo britanskega plavalnega junaka. Športnik iz Uttoxetra v osrednji Angliji je pravo poosebljenje Freudove osebnosti v treh slojih: nezavednega, sestavljata ga spolni nagon ter tisti smrti in uničevanja, ter zavednega in nadjaza.Kako smo zapletli zadevo, boste pripomnili. No, v času sodobnih tehnoloških sredstev in družabnih povezav na daljavo je, denimo, tinder tista, ki služi spletnim zmenkom. Današnji vrhunski športniki so pred prodorom pandemona večinoma poznali le svoje striktne poklicne obveznosti, gibali so se med igrišči, dvoranami, bazeni ... in svojimi domovanji.Z izolacijskim obdobjem so padli v ničelni položaj in prostor, podkrepljen še s tem, da so preložena velika tekmovanja z olimpijskimi igrami v Tokiu vred. In kako naj adrenalinsko superdejavni športni posamezniki izpolnijo svoje potrebe v telesni in duševni omejitvi?Pa smo pri pojmu, imenovanem spolna sla. Adam Peaty je v času nedejavnosti prek tinderja spoznal valižansko študentko, že po drugem zmenku pa je vrlo dekle razkrilo, da je v veselem pričakovanju.Najboljši svetovni plavalec v prsnem slogu je bil po njenem telefonskem sporočilu najprej v šoku, a zdaj rad navrže, da je ponosen, ker bo oče. Za takšen psihični in dejavni preskok iz strogega športnega poklica, družbenih načel in zavedanja do spolnih zadovoljitev nezavednega pa je pri Peatyju tudi razlaga.Olimpijski prvak iz Ria na 100 m prsno, osemkratni svetovni in dvanajstkratni evropski prvak, gre za velike bazene, ne 25-metrske kopalne kadi, in svetovni rekorder na 50 in 100 m prsno je obiskoval katoliško osnovno šolo. Tudi srednja šola je bila rimskokatoliških vrednot.V mladosti se je vode bal, strah ga je bilo kopanja v kopalni kadi, kajti bratje so ga strašili, da se bo iz odtočnega kanala prikazal morski pes. Pozneje ga je prijatelj na nekem potovanju odpeljal bo bazena, Adam se je potopil vanj in se tudi otresel vodnega strahu.Bil je nadarjen plavalec, a ko se je pridružil klubu v Derbyju, tamkajšnja trenerka, nekdanja olimpijka, v njem, v plavanju v prostem slogu, ni videla kakovostnega nadobudneža in ga je zato poslala plavat v drugo progo z dekleti. A je v njem opazila nekaj posebnega, ko se je lotil prsnega sloga.Peaty plavanja ni resneje jemal vse do 17. leta, nekega večera se je pripravljal na večerni izhod s popivanjem s prijatelji, ko je prebral, da je njegov najstniški tekmecna prsni stometrski razdalji prišel v polfinale olimpijskih iger v Londonu leta 2012. Takrat je spremenil mišljenje in se mu posvetil stoodstotno.V zdajšnjem plavalnem mrtvilu je 25-letni as z 22-letno Munrojevo izpolnil tudi svoj (ne)zavedni pomen življenjskega obstoja. Eirianedd Munro je sicer študentka lepih umetnosti na univerzi Loughborough, skupni otročiček naj bi na svet prijokal jeseni. Eiri je na instagramu tudi objavila svojo sliko in ob njej zapisala: »Časi, ko sem še bolj suha.« Za Adama pa ocenila: »Najboljši izolacijski prijatelj, ki si ga dekle lahko zaželi.«No, ko bi tudi druga dekleta imela takšne romantične kavalirje na 24-urno razpolago.