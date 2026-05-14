Zaradi dragih palic za golf se je velikan formule znašel v težavah

Avtomobilistični velikan McLaren se podaja na novo pot, predstavil je svoj set palic za golf, ki je požel veliko pozornosti. Že osnovna konfiguracija stane 375 dolarjev za kos, kar pomeni 2625 dolarjev za klasičen komplet sedmih palic, od »štirice« do »pitching wedga«. S to ceno so osupnili tudi prestiža vajene igralce golfa, saj so občutno dražji od konkurence, čeprav v golfu še nimajo ustvarjenega renomeja.

Projekt ni zamišljen za množično prodajo, ampak kot vstop v najdražji segment trga. McLarnovo golfovsko znamko vodi Neil Howie, nekdanji prvi človek znamke Callaway, kot ambasador in vlagatelj pa je zraven številka 5 svetovnega golfa Justin Rose, ki je palice razvijal z inženirji več kot leto dni in jih že preizkuša na elitni PGA turneji.

McLaren, ki je ime zgradil na hitrosti, aerodinamiki in ogljikovih vlaknih, se je tako podal v čisto drugačne vode.

Presenečenje in tudi ogorčenje nad visoko ceno je bil tako veliko, da jo je moral javno braniti celo izvršni direktor. Howie je dejal, da je cena upravičena in da bodo v prihodnje postali eden glavnih proizvajalcev opreme tudi za najboljše tekmovalce na svetu, prestiž pa nikoli ni poceni. Kako uspešno bo sodelovanje, bodo z (ne)zanimanjem na trgu pokazali igralci golfa