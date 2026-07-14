Zaradi Kitajske v Beogradu za Slovenijo na voljo le šest vozovnic

Če hočeš biti na vrhu, je treba premagovati najboljše. Znani športni krilatici sledijo tudi slovenski odbojkarji, ki so na dveh močnih pripravljalnih tekmah z Ukrajino odluščili tekmovalno rjo in ogreli motorje pred turnirjem v Beogradu. Med štirimi premagljivimi nasprotniki v boju za mesto med najboljšo osmerico lige narodov se skrivajo številne pasti, Slovenijo v vroči srbski prestolnici za konec čaka še boj z nekdanjim selektorjem. Račun je preprost, vsak spodrsljaj je lahko usoden na njihovi poti proti Ningboju.

Na tekmece se Slovenija ne sme ozirati, prav tako ne pridejo v ­poštev običajne športne računice. Tri zmage bodo dovolj, morda tudi dve, če bi se v slovensko korist ­razpletlo nekaj dvobojev v Chicagu in Osaki, ki gostita preostala turnirja lige narodov v tem tednu. V primeru štirih slovenskih zmag – Nemčiji sledijo Iran, Turčija in v nedeljo zvečer Srbija – bi bila dosegljiva drugo mesto in vloga nosilca v četrtfinalnem dvoboju.