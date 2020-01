Zaradi koronavirusa preložili tudi atletsko svetovno prvenstvo

Mednarodna atletska zveza se je odločila preložiti dvoransko svetovno prvenstvo, ki bi moralo biti med 13. in 15. marcem v kitajskem Nanjingu. Vzrok je - tako kot še pri številnih drugih preloženih ali odpovedanih tekmovanjih na Kitajskem - nevarnost okužbe s koronavirusom. Tekmovanje bodo po novem izvedli leta 2021, predvidoma prav tako v Nanjingu.



"Po posvetu z našo zdravstveno službo, ki je v stiku s Svetovno zdravstveno organizacijo, menimo, da je širjenje virusa tako na Kitajskem kot zunaj nje še vedno na zaskrbljujoči ravni in nihče ne bi smel izvesti nobenega večjega dogodka, ki ga je mogoče preložiti," so pri atletski zvezi zapisali v sporočilu za javnost.