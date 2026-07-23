  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Policija aretirala direktorja pri Hrvaškem olimpijskem komiteju

Hrvaška policija je aretirala direktorja olimpijskega programa pri HOO Damirja Šegoto in njegovo ženo. Šegoto menda sumijo prejemanja podkupnine.
Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je danes sporočil, da policija na območju Zagreba izvaja aretacije in nujna preiskovalna dejanja zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj. FOTO: Pool Reuters
Galerija
Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je danes sporočil, da policija na območju Zagreba izvaja aretacije in nujna preiskovalna dejanja zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj. FOTO: Pool Reuters
T. E., STA
23. 7. 2026 | 10:29
23. 7. 2026 | 11:07
3:15
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

V Zagrebu danes poteka nova akcija v preiskavi ene največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Po neuradnih informacijah so aretirali direktorja pri Hrvaškem olimpijskem komiteju (HOO) Damirja Šegoto in njegovo ženo, medtem ko preiskave potekajo tudi pri generalnem sekretarju HOO Siniši Krajaču

image_alt
Odstopil prvi mož hrvaškega športa: Vse mora priti na plan

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je danes sporočil, da policija na območju Zagreba izvaja aretacije in nujna preiskovalna dejanja zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj. Po informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so aretirali direktorja olimpijskega programa pri HOO Damirja Šegoto in njegovo ženo.

Šegoto menda sumijo prejemanja podkupnine, ženo pa pranja denarja. Hkrati poteka tudi hišna preiskava prostorov, ki jih uporablja Krajač, vendar ta domnevno ni bil aretiran.

Aretacije so sledile dan po tem, ko so mediji poročali, da je nekdanji generalni sekretar Hrvaške smučarske zveze (HSS) Damir Raos dopolnil svoj zagovor v aferi, v kateri je prvoosumljeni nekdanji direktor alpskih reprezentanc pri HSS Vedran Pavlek. Preiskava se nanaša na sum nezakonitih izplačil v skupni vrednosti kar 30 milijonov evrov. Gre za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa.

Po navedbah preiskovalcev naj bi bil Raos zadolžen za razdeljevanje denarja, ki ga je Pavlek na Hrvaško pošiljal prek tedanjega tiskovnega predstavnika HSS Nenada Erorja. Pred tem naj bi prejel seznam imen in zneskov, nato pa se z navedenimi osebami srečeval v zagrebških kavarnah, kjer naj bi jim izročal gotovino, navaja Večernji list.

Pavlek naj bi s še petimi osumljenci izčrpaval denar iz zveze na podlagi fiktivnih poslov HSS z offshore podjetji v tujini, pri čemer naj bi tretjina sredstev končala na njegovih računih v tujini. Po marčnem razkritju afere je odstopil s položaja, v času, ko so na Hrvaškem potekale aretacije, pa je bil v tujini. Od tedaj se ni vrnil na Hrvaško, trenutno pa je domnevno na begu v Kazahstanu.

Generalni državni tožilec Ivan Turudić je v sredo za hrvaško javno radiotelevizijo HRT dejal, da Pavlek »izkorišča vsa pravna sredstva«. »Upam, da bo izčrpal vse možnosti in postal dosegljiv hrvaškim pravosodnim organom,« je dodal in poudaril, da je proti njemu razpisana mednarodna tiralica.

Preiskava, v osrčju katere je Vedran Pavlek, se nanaša na sum nezakonitih izplačil v skupni vrednosti kar 30 milijonov evrov. FOTO: Pixsell/Igor Kralj 
Preiskava, v osrčju katere je Vedran Pavlek, se nanaša na sum nezakonitih izplačil v skupni vrednosti kar 30 milijonov evrov. FOTO: Pixsell/Igor Kralj 

Po razkritju večmilijonskega oškodovanja HSS je s položaja maja odstopil tudi predsednik HOO Zlatko Mateša. Čeprav ni med osumljenci, je HOO vrsto let financiral smučarsko zvezo, primer pa je odprl tudi vprašanja o nadzoru nad porabo javnega denarja v športu.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Zlatko Mateša

Odstopil prvi mož hrvaškega športa: Vse mora priti na plan

Hrvaški preiskovalci sumijo, da je bilo iz HSS prek navideznih poslov odtujenih 30 milijonov evrov. V ospredju afere je Vedran Pavlek. Problem je globlji.
21. 5. 2026 | 17:24
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Afera izčrpavanje

Ubežnik, narejen v Sloveniji

Alfa in omega hrvaškega alpskega smučanja Vedran Pavlek je mož, ki se je svojih športnih, poslovnih in organizacijskih veščin naučil v Sloveniji.
Gorazd Nejedly 19. 4. 2026 | 14:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Finančne afere v športu

Gospod deset odstotkov in druščina

Hrvaški športni škandal nikakor ni osamljen. Sveta športa ne zaznamujejo le zmage in porazi, ampak tudi finančne afere.
Lucijan Zalokar 6. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hrvaško smučanje

Hrvaška v primežu afere: 30 ukradenih milijonov, beg v Turčijo in Interpol

Nekdanji prvi operativec hrvaške smučarske zveze Vedran Pavlek je po uvedbi preiskave v Turčiji, hrvaške oblasti pa so zanj že razpisale mednarodno tiralico.
29. 3. 2026 | 13:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hrvaška

Velika korupcijska afera ogrozila prihodnost hrvaškega smučanja

Na Hrvaškem je odjeknila velika korupcijska afera, v katero je udeleženih velik pomembnih imen tamkajšnje smučarske zveze.
26. 3. 2026 | 12:36
Preberite več
Šport  |  Drugo
Prezgodnja smrt

Prijatelja in poročno pričo Iztoka Čopa našli nezavestnega, zdravniki brez moči

V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte. Natančnih razlogov o njegovi smrti domači še niso sporočili.
21. 7. 2026 | 20:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nad silo s silo

Zlatan Ibrahimović: Udaril bi ga v glavo in prejel rdeči karton

Strokovni komentator televizije Fox Sports na nogometnem mundialu je Argentincu Leandru Paredesu sporočil, da je lahko vesel, ker njega ni bilo na igrišču.
21. 7. 2026 | 16:48
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lidl

Nov odpoklic izdelkov v Lidlu in Tediju

Izdelka iz veleblagovnic Lidl in Tedi predstavljata zdravstveno tveganje.
20. 7. 2026 | 14:37
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour de France

Pogačarjev glavni tekmec ga brani: Pustite ga, piše zgodovino

Remco Evenepoel je z dvema zaporednima zmagama na dirki po Franciji izzval Tadeja Pogačarja in ga hkrati vzel v bran.
Nejc Grilc 22. 7. 2026 | 09:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Pogled analitika

Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

korupcijaZagrebHrvaškapranje denarjavedran pavlek

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Boštjan Kavčnik je v cilju pred Pogačarjevimi tekmeci

Mehanik najboljšega kolesarja na svetu še vedno išče rezerve pri opremi. Letošnji Tour najbolj sproščen doslej.
S prizorišča:Miha Hočevar 23. 7. 2026 | 12:28
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Odiseja

Zendayjini antični uhani sprožajo razpravo o kulturni dediščini

Uhani so del antičnega zaklada, ki je bil konec 40. let prejšnjega stoletja najden na severozahodu Irana.
Izabella Rajh 23. 7. 2026 | 12:18
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Prevzemni boj

Ključni dan prevzemnega boja za banko Addiko

Delničarji avstrijske banke, ki so že sprejeli ponudbo RBI, imajo danes zadnjo možnost za prestop k boljši ponudbi NLB.
Karel Lipnik 23. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji

Vingegaard uspešno prestal operacijo, morda končal sezono

Danski kolesar Jonas Vingegaard je prestal operacijo zlomljene ključnice. O načrtih za preostanek sezono se bo z ekipo pogovoril po koncu dirke po Franciji.
23. 7. 2026 | 11:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Italijanska reprezentanca

Italija ponuja deset milijonov evrov, Guardiola si jih želi dvajset

Vodilni pri Italijanski nogometni zvezi si želijo, da bi Pep Guardiola postal naslednji selektor azzurov, a Guardiola si finančno želi več kot ponujajo.
Tim Erman 23. 7. 2026 | 11:47
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Prevzemni boj

Ključni dan prevzemnega boja za banko Addiko

Delničarji avstrijske banke, ki so že sprejeli ponudbo RBI, imajo danes zadnjo možnost za prestop k boljši ponudbi NLB.
Karel Lipnik 23. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji

Vingegaard uspešno prestal operacijo, morda končal sezono

Danski kolesar Jonas Vingegaard je prestal operacijo zlomljene ključnice. O načrtih za preostanek sezono se bo z ekipo pogovoril po koncu dirke po Franciji.
23. 7. 2026 | 11:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Italijanska reprezentanca

Italija ponuja deset milijonov evrov, Guardiola si jih želi dvajset

Vodilni pri Italijanski nogometni zvezi si želijo, da bi Pep Guardiola postal naslednji selektor azzurov, a Guardiola si finančno želi več kot ponujajo.
Tim Erman 23. 7. 2026 | 11:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo