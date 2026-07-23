Policija aretirala direktorja pri Hrvaškem olimpijskem komiteju

V Zagrebu danes poteka nova akcija v preiskavi ene največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Po neuradnih informacijah so aretirali direktorja pri Hrvaškem olimpijskem komiteju (HOO) Damirja Šegoto in njegovo ženo, medtem ko preiskave potekajo tudi pri generalnem sekretarju HOO Siniši Krajaču.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je danes sporočil, da policija na območju Zagreba izvaja aretacije in nujna preiskovalna dejanja zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj. Po informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so aretirali direktorja olimpijskega programa pri HOO Damirja Šegoto in njegovo ženo.

Šegoto menda sumijo prejemanja podkupnine, ženo pa pranja denarja. Hkrati poteka tudi hišna preiskava prostorov, ki jih uporablja Krajač, vendar ta domnevno ni bil aretiran.

Aretacije so sledile dan po tem, ko so mediji poročali, da je nekdanji generalni sekretar Hrvaške smučarske zveze (HSS) Damir Raos dopolnil svoj zagovor v aferi, v kateri je prvoosumljeni nekdanji direktor alpskih reprezentanc pri HSS Vedran Pavlek. Preiskava se nanaša na sum nezakonitih izplačil v skupni vrednosti kar 30 milijonov evrov. Gre za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa.

Po navedbah preiskovalcev naj bi bil Raos zadolžen za razdeljevanje denarja, ki ga je Pavlek na Hrvaško pošiljal prek tedanjega tiskovnega predstavnika HSS Nenada Erorja. Pred tem naj bi prejel seznam imen in zneskov, nato pa se z navedenimi osebami srečeval v zagrebških kavarnah, kjer naj bi jim izročal gotovino, navaja Večernji list.

Pavlek naj bi s še petimi osumljenci izčrpaval denar iz zveze na podlagi fiktivnih poslov HSS z offshore podjetji v tujini, pri čemer naj bi tretjina sredstev končala na njegovih računih v tujini. Po marčnem razkritju afere je odstopil s položaja, v času, ko so na Hrvaškem potekale aretacije, pa je bil v tujini. Od tedaj se ni vrnil na Hrvaško, trenutno pa je domnevno na begu v Kazahstanu.

Generalni državni tožilec Ivan Turudić je v sredo za hrvaško javno radiotelevizijo HRT dejal, da Pavlek »izkorišča vsa pravna sredstva«. »Upam, da bo izčrpal vse možnosti in postal dosegljiv hrvaškim pravosodnim organom,« je dodal in poudaril, da je proti njemu razpisana mednarodna tiralica.

Preiskava, v osrčju katere je Vedran Pavlek, se nanaša na sum nezakonitih izplačil v skupni vrednosti kar 30 milijonov evrov. FOTO: Pixsell/Igor Kralj

Po razkritju večmilijonskega oškodovanja HSS je s položaja maja odstopil tudi predsednik HOO Zlatko Mateša. Čeprav ni med osumljenci, je HOO vrsto let financiral smučarsko zvezo, primer pa je odprl tudi vprašanja o nadzoru nad porabo javnega denarja v športu.