Zaradi neviht bo dirka v Miamiju tri ure prej

Dirka svetovnega prvenstva formule 1 v Miamiju se bo danes začela ob 19. uri po slovenskem času, torej tri ure prej, kot je bilo prvotno načrtovano. Razlog je tveganje močnih nalivov in neviht, so poročale agencije, tudi nemška dpa.

Možnost dežja naj bi bila več kot 40-odstotna. »To odločitev smo sprejeli, da bi zagotovili čim bolj tekočo dirko v najboljših možnih razmerah in varnost dirkačev, navijačev in uradnih oseb,« so pri F1 zapisali v sporočilu za javnost. Na Floridi velja zakon, da morajo prekiniti dogodke, če v radiju 13 kilometrov pride do strel.

Kljub temu obstaja možnost, da bo dirka mokra, kar bi bila prva takšna z novo generacijo dirkalnikov. »Bo kar zahtevno, saj večina dirkačev s temi dirkalniki še ni vozila v mokrih razmerah,« je dejal skupno vodilni Italijan Kimi Antonelli (Mercedes), ki bo dirko začel s prvega startnega mesta.

Z drugega mesta po startal Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), v drugi vrsti bosta dirko začela Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Britanec Lando Norris (McLaren), v tretji pa bosta na startu Britanca George Russell (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari).

Dirkači so v Miamiju že v soboto opravili del naloge, ko so opravili sprintersko preizkušnjo. Dobil jo je svetovni prvak Norris pred moštvenim sotekmovalcem Avstralcem Oscarjem Piastrijem in Leclercom.

V seštevku SP je ostal v vodstvu Antonelli, ki ima zdaj 75 točk, Russell je drugi z 68, tretji pa Leclerc s 55.