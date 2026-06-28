Zaradi padca ob stopničke

Udarni as slovenskega motokrosa Tim Gajser je bil na veliki nagradi Portugalske v Aguedi na dobri poti, da se uvrsti na stopničke. Potem ko je bil v prvi vožnji četrti, je v drugi dolgo vozil na tretjem mestu, tretje mesto se mu je obetalo tudi skupno, a je v 16. krogu padel, izgubil mesto in tako v drugi vožnji kot skupno končal na četrtem mestu.

Zmagovalec velike nagrade je postal Nizozemec Jeff Herlings, veselil se je 117. zmage v karieri. V prvi vožnji je zasedel drugo mesto, v drugi pa je zmagal. Enak izkupiček je imel tudi vodilni v skupnem seštevku Belgijec Lucas Coenen, ki pa je bil slabši v drugi vožnji, kar je odločilo zmagovalca.

Tretje mesto je v obeh vožnjah zasedel branilec naslova Romain Fevbre, ki je v drugi vožnji zaostajal za Gajserjem, a ga po njegovem padcu prehitel.

Gajser, peti v kvalifikacijah, se je po nekoliko slabših startih, obakrat je po štartu zasedal 6. mesto, prebijal naprej. V drugi vožnji bi lahko še napadel tudi drugovrščenega Coenena, toda nesreča mu je napad preprečila.

Drugega slovenskega predstavnika Jana Pancarja je na Portugalskem spremljala številka 11. To mesto je zasedel v kvalifikacijah, obeh vožnjah in tudi skupno.

V seštevku svetovnega prvenstva ima Coenen 506 točk, Herlings 449, Febvre 394 Gajser pa na 4. mestu 371. Pancar je s 139 na 15. mestu.

Naslednja dirka bo 5. julija v Johannesburgu.