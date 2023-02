Zaradi vprašanja »zagrozil«, da bo zapustil oddajo

Potem ko je sodeloval tudi na predstavitvi motocikla Honde za novo sezono 2023, je Marc Marquez obiskal znano pogovorno oddajo El Hormiguero. Katalonec, ki je nedavno dopolnil 30 let, pravi, da iz sveta pokra izposojeni izraz all in (stava na vse ali nič, op. a.) ustreza njegovi filozofiji življenja.

»Če nekaj počneš, to počneš s polnim plinom, nikoli s polovičnim,« je gostitelju Pablu Motosu o filmu, ki je na voljo prek platforme Amazon Prime, povedal Marquez. Priznal je, da so za njim tri izredno naporna leta, ki so jih zaznamovale poškodbe in operacije.

»Sem poln pričakovanj, napredujem iz dneva v dan in občutek imam, kot da sem se pomladil,« pravi osemkratni svetovni prvak v treh različnih razredih. »Prej sem veliko treniral, a se je zdelo, da zgolj nazadujem, bolelo me je. Zdaj pa sem vznemirjen, zadovoljen sem z novim motociklom, na katerem še delamo. To je ekipni šport in po naslednjih dveh tednih ti bom lahko povedal kaj več.«

Z voditeljem sta gledalce najbolj nasmejala, ko je Motos po malce bolj tehnični razlagi Marqueza o sistemu proti zdrsavanju koles vprašal, ali gre za sprednjo ali zadnjo gumo.

»Človek, sprednja guma ni pogonska. Dobro si se pozanimal. Ob takšnem vprašanju bi lahko kar odšel,« je v smehu dejal Marquez. Priimek voditelja, Motos, v španščini sicer pomeni motorji, kar pa več kot očitno še ne zagotavlja znanja o tem priljubljenem bencinskem športu.