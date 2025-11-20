Zaradi zarote v formuli toži krovno zvezo za 72 milijonov dolarjev

Nekdanji dirkač formule 1 Felipe Massa bo pravico do finančne odškodnine zaradi izgubljenega boja za naslov svetovnega prvaka leta 2008 lahko uveljavljal v sodnem procesu. Massi sicer sodni razplet, tudi če bo uspešen, ne bo prinesel naslova prvaka, ki ga je takrat osvojil Britanec Lewis Hamilton.

Massa je napovedal 72 milijonov evrov vredno tožbo proti vodstvu formule 1, nekdanjemu predsedniku krovne zveze Fie Bernieju Ecclestonu in proti Fii. Trdi, da je zaradi dogovorjenega razpleta zadnje dirke v sezoni 2008 za eno točko ostal brez naslova prvaka, ki ga je tedaj osvojil Hamilton.

Fia se je na zahtevek pritožila, češ da je bil Massa sam kriv za razplet ob koncu sezone 2008 s svojo slabo vožnjo, poleg tega naj bi bila pritožba vložena prepozno. A je danes londonski višji sodnik Robert Jay pritožbo zavrnil in dopustil sodni proces. Je pa poudaril, da razplet procesa ne bo vplival na rezultate tekmovanja, sodniki bodo odločali zgolj o upravičenosti finančne odškodnine.

Za naslov svetovnega prvaka leta 2008 mu je zmanjkala le točka.

Brazilec je v obrazložitvi napovedane tožbe navedel, da bi moral naslov prvaka osvojiti on, a je ostal brez skupnega prvega mesta, ker je Nelson Piquet ml. namenoma trčil v zaščitni zid in s tem sprožil posredovanje varnostnega avtomobila.

Massa trdi, da je takšen razplet, zmagal je sotekmovalec Piqueta Fernando Alonso, povzročil ključne spremembe v vrstnem redu v SP, saj je tedaj Massa obtičal v boksih, na koncu pa je Hamilton slavil z le točko naskoka pred njim.

V odvetniški ekipi Masse so prepričani, da ima Brazilec dobre možnosti za uspeh na sodišču. Na drugi strani pa pravniki, ki zastapajo Fio in Ecclestona, menijo, da gre le za poskus spreminjanja izidov iz leta 2008.