Zarco dobil kvalifikacije na Češkem

Brno

Valentino Rossi ni bil v ospredju. FOTO: David W Cerny/Reuters

Rossi počasen, Marquez počiva

- Francoz(Ducati-Avintia) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Češke in si je tako v Brnu v razredu motoGP privozil prvo štartno mesto.Drugi pred tretjo dirko sezone svetovnega prvenstva je bil njegov rojak(Yamaha-SRT), ki vodi v prvenstvu.Tridesetletni Zarco je šestič osvojil prvi štartni položaj za dirko. Za Quartararojem, ki je zaostal 0,303 sekunde, so se do petega mesta zvrstili Italijan(Petronas Yamaha) ter Španca(Aprilia) in(Yamaha).V razredu moto2 je bil najhitrejši Američan(Kalex), v moto3 pa Španec(KTM).Valentino Rossi (Yamaha) je bil šele deseti. Dirka v motoGP bo v nedeljo ob 14.00, svetovni prvak Španec(Honda) v Brnu ne nastopa, ker je moral dobrih deset dni po operaciji nadlahtnice desne roke sredi tedna znova pod kirurško rezilo.