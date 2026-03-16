Nebesa za številko 1: zaroka, nato kuža in še dobrih milijon dolarjev

Belorusinja Arina Sabalenka, vodilna teniška igralka na svetu, si bo za vekomaj zapomnila letošnji Indian Wells.

Indian Wells je eden tistih elitnih turnirjev, ki krati gosti moško in teniško elito hkrati. Privlačen nagradni sklad – zmagovalec in zmagovalka prejmeta po 1,15 milijona $ – in prehod v pomladni del sezone vedno znova privabljata dejansko najboljše, ne nazadnje to razkriva tudi pogled na letošnja zmagovalca: Jannik Sinner, zdaj št. 2 lestvice ATP, je na koncu dvignil lovoriko, med dekleti je to uspelo vodilni teniški igralki na svetu Arini Sabalenka. In podobno kot ohranja Italijan zanimivo rivalstvo z največjim tekmecem Carlosem Alcarazom, zdaj očitno nastaja »sovjetski« derbi v ženskem tenisu. Omenjena Belorusinja se je namreč v kratkem obdobju vnovič pomerila z Moskovčanko, ki nastopa za Kazahstan: Jelena Ribakina, pred leti tudi udeleženka turnirja WTA 250 v Portorožu, namreč močno ...