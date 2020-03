Zavec na olimpijski kvalifikacijski turnir odpeljal dva slovenska boksarja

Ljubljana – V londonski areni Copper Box se je kljub pandemiji novega koronavirusa s sinočnjim uradnim tehtanjem in žrebom začel evropski kvalifikacijski turnir v boksu za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu (med 24. julijem in 9. avgustom).



Med 350 boksarji iz skoraj 50 držav sta na tekmovanju tudi dva Slovenca. Pod vodstvom ptujskega šampiona in trenerja Dejana Zavca se bosta za preboj na največjo športno prireditev borila Vida Rudolf (do 57 kg) in Nik Nikolov Veber (do 57 kg).



Prvi bo v ring že danes stopil obetavni 19-letni Korošec, ki se bo uvodoma pomeril s tri leta starejšim Špancem Joséjem Quilesom Brotonsom. Borec iz Murcie je svoj doslej največji uspeh dosegel na evropskem prvenstvu leta 2017 v Harkovu, kjer se je ovenčal z bronasto kolajno. Na tretjem mestu je Quiles Brotons pristal tudi na prvenstvu stare celine za mlajše člane leto pozneje v Romuniji.



Prva tekmica Rudolfove, ki se bo v »bakreni škatli« dokazovala jutri, bo izkušena Ukrajinka Julija Ciplakova, ki si je pred poldrugim mesecem priboksala zlato lovoriko na močnem turnirju svetovne zveze (AIBA) v Sofiji. V Londonu bodo sicer podelili 77 vstopnic za OI, od teh 50 v osmih moških kategorijah in 27 v petih ženskih.