Zavec: Nik bi lahko tudi zmagal

Ljubljana – Za nadarjenega slovenskega boksarja Nika Nikolova Vebra se nastop na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Tokiu ni izšel po željah. Mladi Korošec je namreč na tekmovanju v Londonu v uvodnem dvoboju kategorije do 57 kilogramov tesno po točkah izgubil s Špancem Joséjem Quilesom Brotonsom.



»Bilo je res tesno, kajti borba je bila izjemno izenačena. Nik bi lahko tudi zmagal,« je sporočil Dejan Zavec in pripomnil, da je morda 19-letni up DBŠ Fužinar Ravne tri leta starejšemu tekmecu iz Murcie, ki se lahko pohvali tudi z bronasto kolajno s članskega evropskega prvenstva leta 2017 v Harkovu, zadal kakšen čistejši udarec ali dva premalo.



»Mogoče je bilo v njem tudi premalo zavestne želje po uspehu. Zares škoda, da ni zmagal,« je še dejal ptujski šampion, ki je minuli petek praznoval 44. rojstni dan. Danes bo ob ringu sredi arene Copper Box delil napotke še svoji izbranki Vidi Rudolf (do 57 kg), ki se bo postavila po robu 37-letni Ukrajinki Juliji Ciplakovi.