Zaveda se, da jo bodo zdaj spet vzele za tarčo

Zakaj je turnir za veliko nagrado Zgornje Avstrije tako pomemben, kateri slovenski judoisti in judoistke se bodo borili v Linzu, kaj si želi svetovna podprvakinja Andreja Leški, kaj se dobro zaveda 26-letna Koprčanka, ki že vrsto let trenira pri JK Bežigrad, s čim bi bila na tem tekmovanju za svetovni pokal zadovoljna njena klubska kolegica Kaja Kajzer, katere so zanjo prednosti in slabosti tega, da je turnir v primerjavi z drugimi dokaj blizu domu, kdo jo bo spodbujal s tribun ...